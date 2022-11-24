Суцільна чорна пляма: NASA показало Україну з космосу після вчорашнього масованого удару

24 листопада 2022 , 18:23
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Джерело:

Worldview

Росія 23 листопада скоїла чергову терористичну атаку. Ворог випустив по Україні близько 70 ракет та дронів. Україна поринула у темряву.

Без світла залишилися мільйони людей у різних містах та селах України. Лише на Київ ворог випустив 31 ракету.

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У NASA показали, як тоді виглядала Україна. 


Який вигляд мала Україна 23 листопада / Worldview

Україна – без світла /  Скриншоти "Схем"

Замість золота вогнів – чорна пляма: дивіться відео

Ракетний обстріл 23 листопада – головне

  • Російські окупанти атакували Україну близько 70 ракетами та дронами. Лише українську столицю ворог атакував 31 ракетою. Ворог знеструмив АЕС, ТЕС та ГЕС
  • На жаль, є загиблі та постраждалі.
  • Валерій Залужний наголосив, що росіяни не можуть здолати ЗСУ, тому воюють з мирними громадянами,
    теплоелектростанціями, лікувальними закладами і навіть немовлятами.
  • Андрій Нєбитов – начальник Головного управління Нацполіції Київщини – заявив, що внаслідок обстрілу Київської області загинули 6 людей. Окрім того, понад 35 людей постраждали. 
  • Володимир Зеленський ініціював термінове засідання Радбезу ООН через російську масовану ракетну атаку.
  • В Укренерго розповіли, що цього разу процес відновлення світла займає довше часу. Усе тому, що ціллю атаки 24 листопада були переважно об'єкти генерації й це спричинило системну аварію та масові знеструмлення споживачів в Україні та Молдові.
  • Водночас робота над ліквідацією наслідків ударів триває. Процес триває вдень та вночі. 
  • Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу й ходити в укриття цивільного захисту щоразу, коли сповіщають про загрозу. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Це рятує життя.

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Автор: Мар'яна Бекало