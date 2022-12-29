ППО – сила: скільки російських ракет збили над Київщиною

29 грудня 2022, 10:58
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Джерело:

Віталій Кличко

Російські загарбники масовано атакували Україну вранці 29 грудня. Зокрема, окупати вдарили ракетами по столиці.На щастя, багато з них збила наша ППО.

Сили протиповітряної оборони знищили над Києвом близько двох десятків російських ракет. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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Уточнення від сил ППО- вже 16 ракет знищили над Києвом,
– зазначив мер. 

Сили ППО працюють на максимум, – Сухопутні війська

Заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк наголосив, що ворог, витрачаючи колосальні ресурси та смертоносне озброєння, намагається залякати нас. Однак, окупанти отримують і будуть отримувати гідну відсіч від наших воїнів.

Ми – незламні! Наші підрозділи ППО перебувають в повній бойовій готовності і відпрацьовують по запущених росіянами ракетах на максимумі свого потенціалу. Від імені угруповання сил і засобів оборони Києва прошу Вас зберігати спокій та вірити в Збройні Сили України,
– підкреслив Павлюк.

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Наслідки російської атаки в Києві

  • Внаслідок масованої ракетної атаки у Києві постраждали щонайменше троє людей. Серед них і 14-річна дівчинка. Усіх постраждалих ушпиталили. про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
  • Уламки збитих ракет пошкодили два приватних будинки в Дарницькому районі. 
  • Двох людей врятували з пошкодженого приватного будинку. Медики надали їм допомогу на місці та госпіталізували. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.
  • Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі. Окрім того, на одній з центральних вулиць уламки ракети пошкодили автомобіль.
  • Мешканців Києва попередили про можливі перебої зі світлом. Жителям рекомендують зробити запаси води.
  • В Офісі Президента показали моторошні фото після ракетної атаки в Києві. На опублікованих світлинах все потрощене. Переглянути їх можна за цим посиланням у нашому матеріалі.

Автор: Юлія Лобурак