ППО – сила: скільки російських ракет збили над Київщиною

Російські загарбники масовано атакували Україну вранці 29 грудня. Зокрема, окупати вдарили ракетами по столиці.На щастя, багато з них збила наша ППО.

Сили протиповітряної оборони знищили над Києвом близько двох десятків російських ракет. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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Уточнення від сил ППО- вже 16 ракет знищили над Києвом,

– зазначив мер.

Сили ППО працюють на максимум, – Сухопутні війська

Заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк наголосив, що ворог, витрачаючи колосальні ресурси та смертоносне озброєння, намагається залякати нас. Однак, окупанти отримують і будуть отримувати гідну відсіч від наших воїнів.

Ми – незламні! Наші підрозділи ППО перебувають в повній бойовій готовності і відпрацьовують по запущених росіянами ракетах на максимумі свого потенціалу. Від імені угруповання сил і засобів оборони Києва прошу Вас зберігати спокій та вірити в Збройні Сили України,

– підкреслив Павлюк.

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