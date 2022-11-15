Наймасованіша атака по Україні за весь час: у частині областей поступово відновлюють світло

Російсьскі загарбники 15 листопада випустили по Україні понад 90 ракет. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено близько 15 об'єктів критичної інфраструктури. У більшості областей зникло світло.

Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що це наймасовіший обстріл енергосистеми від початку війни. Ба більше, ця російська атака може мати вплив не лише на енергосистему України, але й деяких сусідніх держав. Детальніше про відключення світла в Україні розповідає 24 канал.

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Без світла залишилися понад 7 мільйонів абонентів

Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої російської атаки вражено високовольтні підстанції та ТЕЦ. У центральному та східному регіонах довелося застосувати графіки аварійних відключень. У Києві — спеціальні графіки екстрених відключень. Знеструмлення спостерігаються майже у всіх областях нашої держави.

Загалом окупанти пошкодили приблизно 15 об'єктів енергетичної інфраструктури. На місці працюють рятувальники та енергетики.

Заступник очільника ОП Кирило Тимошенко зазначив, що відключення світла сталися в:

Києві та області;

Вінницькій області;

Волинській;

Донецькій;

Дніпропетровській;

Житомирській;

Кіровоградській;

Львівській;

Рівненській;

Сумській;

Тернопільській;

Харківській;

Хмельницькій;

Черкаській;

Чернівецькій;

Чернігівській.

Зауважимо, що проблеми з електроенергією виникли і в інших регіонах.

Загалом зараз відключено більш ніж 7 мільйонів абонентів. Якщо ми рахуємо, звісно, в людях це набагато більше,

– наголосив Тимошенко.

У яких областях вже повністю відновили світло

Станом на 22:30 електроенергію повністю відновили на Івано-Франківщині та Одещині. Також світло вже з'явилося у більшій частині Тернополя.

На Київщині критична ситуація з електропостачанням

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що через масовані ракетні атаки на території регіону склалася критична ситуація з електропостачанням. Введено екстрені обмеження електрики. Також є проблеми зі зв'язком. Кулеба запропонував жителям користуватися національним роумінгом. Відновлювальні роботи тривають.

Віталій Кличко повідомив, що в столиці без світла попередньо залишилася щонайменше половина клієнтів. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

На Харківщині світла немає майже в жодному населеному пункті

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, окупанти завдали 2 ракетних удари з С300, по Чугуївському району – ще 4. Посадовець зазначив, що всі снаряди влучили в об'єкти критичної інфраструктури.

У населених пунктах області фактично немає світла. Окрім того, перебої з водо- та теплопостачанням.

Ймовірно, що людям доведеться залишатися без світла, як мінімум, до ранку. Однак, енергетики намагаються виправити ситуацію. Також у посиленому режимі працюють аварійні служби, адже є випадки зупинки ліфтів, де перебували люди.

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Ситуація на Запоріжжі

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що без електропостачання в Запоріжжі залишаються мешканці частин Хортицького, Шевченківського, Дніпровського та Комунарського районів.

Фахівці відповідних служб наразі намагаються виправити ситуацію. Тож після проведення необхідних робіт та стабілізації ситуації електропостачання буде відновлене.

80% Львова залишилися без світла

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що 80% міста залишилися без світла. Окрім того, через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу тепла. Гарячої води нема. Комунальники вже запускають дизель-генератори.

Очільник ОВА Максим Козицький зазначив, що світло також зникло в частині Яворівського, Золочівського та Червоноградського районів. Мобільні оператори обмежили роботу деяких сервісів, аби заощадити електроенергію та забезпечити можливість здійснювати дзвінки.

На Волині пошкоджено енергетичний об'єкт

Очільник ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що внаслідок "прильоту" уражено об'єкт енергетичної інфраструктури на Ковельщині. На щастя, минулося без жертв.

На території всієї області застосували аварійне вимкнення електроенергії. "Волиньобленерго" намагається відновити світло. Вводяться усі необхідні стабілізаційні заходи. Офіційну інформацію щодо світла можна знайти за посиланням.

Серйозні руйнування на Дніпропетровщині

Окупанти влучили ракетами в об'єкт енергетичної інфраструктури у Кривому Розі. Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про серйозні руйнування.

Почалися екстрені відключення світла. Посадовець закликав вимкнути всі другорядні електроприлади.

На Хмельниччині повністю знеструмлена північна частина області

Внаслідок ракетних ударів також пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури на Хмельниччині. Через це тимчасово знеструмлено Хмельницький та призупинено водопостачання.

Окрім того, через перенавантаження енергосистеми без електроенергії повністю залишилася північна частина регіону.

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Що відбувається в інших регіонах: останні новини

На Чернігівщині застосовані як графіки аварійних відключень, так і додаткові вимкнення, зокрема у Ніжинському та Прилуцькому районах.

На Черкащині застосували аварійні відключення світла. Надвечір без електроенергії залишилася понад половина споживачів. Станом на 22:30 ситуацію стабілізували. Однак, в області застосовують погодинні відключення, що діяли раніше.

Окупанти атакували Житомирщину. Фахівців відновлюють живлення об'єктів енергетичної інфраструктури.

Також загарбники вразили енергетичну інфраструктуру Кропивницького. В ОВА підтвердили два "прильоти".

Одна ракета влучила в об'єкт інфраструктури у Кременчуцькому районі Полтавщини. На місці виникла пожежа. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Напередодні в області запровадили аварійні відключення на всі 10 черг.

Пошкоджено енергетичний об'єкт на Рівненщині. Частина міста та області залишилася без світла. Не працюють котельні, які попали в район ураження ракетою та район відсутності електроенергії.

90% Тернопільської області опинилися без світла. Очільник ОВА Володимир Труш зазначив, що енергетики працюватимуть над відновленням електроенергії всю ніч. Станом на 22 годину без живлення залишаються 166 домогосподарств.

Що робити, якщо зник сигнал мобільного зв'язку / Інфографіка Терпнопільської міської ради

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