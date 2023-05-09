Влучний постріл: у мережі опублікували відео збиття крилатої ракети з "Ігли"

Одну з ракет, які вночі запустили росіяни по території України, збив військовослужбовець Нацгвардії. У мережі опублікували момент збиття.

Окупанти у ніч проти 9 травня атакували територію України 25 крилатими ракетами, сили ППО збили 23 із них. Момент збиття однієї з ракет, яка летіла на Київ опублікували у мережі.

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Ракету збили з ПЗРК "Ігла"

У МВС згодом розповіли, що крилату ракету збив 20-річний військовослужбовець Національної гвардії з позивним "Покемон". Під час сигналу повітряної тривоги розрахунок мобільної вогневої групи висунувся на свою позицію. Вже за короткий час було воїни отримали інформацію щодо наближення ракети.

Гвардієць "Покемон" захопив ціль, здійснив пуск із ПЗРК "Ігла" та збив ворожу крилату ракету Х-55,

– говорять у пресслужбі.

Окремо також подякували бригаді "Буревій" з Гвардії наступу за підготовку бійця.

Момент збиття ворожої ракети: дивіться відео

Під час збиття ніхто не постраждав

Частини збитої ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів Київської області. Є часткові руйнування цивільної інфраструктури, але, на щастя, з цивільних ніхто не постраждав.

"Але завдяки майстерній роботі мобільної вогневої групи Нацгвардії вдалося уникнути людських жертв і перетворити на металобрухт чергову російську крилату ракету", – додали в НГУ.