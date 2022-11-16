Під час масованої атаки українська ППО збила 100% випущених "шахідів"
Російські загарбники масовано атакували Україну 15 листопада. Більшість ракет вдалося збити. Також наші воїни приземлили всі ворожі "шахіди".
Так, 15 листопада українські захисники збили 73 ракети із понад 90, а ще 100 % дронів-камікадзе. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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Загалом збили 10 з 10 випущених росіянами "шахідів". Ігнат наголосив ,що це доволі гарна робота, чудовий результат протиповітряної оборони.
Речник командування Повітряних сил зазначив, що такого результату зокрема вдалося досягти завдяки досвіду і професійності особового складу ЗСУ та інших сил оборони.
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Добре спрацювали системи NASAMS
Президент Володимир Зеленський зазначив, що 15 листопада добре спрацювали системи NASAMS.
З 10 пусків (NASAMS) 10 влучань,
підкреслив глава держави.
Зеленський подякував усім нашим американським та європейським друзям, які допомагають нам забезпечувати такий результат.
15 листопада російські ракети летіли чи не щохвилини.
15:24 – ракети в Києві і по всій країні. Як ми сьогодні (15 листопада – 24 канал) жили. 15:54 ракета – Кропивницький. 15:56 – дві ракети на Кіровоградщині, Житомирській області, а ще на Івано-Франківщині, Рівненщині…,
– зазначив президент.
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Коротко, що треба знати про масовану ракетну атаку 15 листопада
- Російські загарбники масовано атакували Україну під час саміту G20. Ракети запускали з напрямку Каспійського моря та з Ростовської області, а також з акваторії Чорного моря.
- Під прицілом ворога знову критична інфраструктура. Пошкоджено понад 15 об'єктів. Без світла залишилися понад 7 мільйонів абонентів. Також почалися проблеми з водопостачанням та мобільним зв'язком.
- Віталій Кличко повідомив, що в Печерському районі зафіксували влучання у два житлові будинки. В одному з будинків, куди влучила ракета, рятувальники виявили тіло загиблої жінки.
- Внаслідок ракетного удару у Львові постраждав чоловік. Міський голова Андрій Садовий розповів, що потерпілого вже прооперували. Він перебуває в реанімації у важкому стані.
- Дві ракети впали поблизу українського кордону в Польщі. Зокрема, у Пшеводові, що у Грубешівському районі. Там зруйноване фермерське господарство. Загинуло двоє людей. Президент Анджей Дуда екстрено скликав консультації з союзниками НАТО.
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