Чи збільшаться ракетні удари впродовж зими: аналітик назвав три фактори

Останні масовані ракетні атаки Росії по території України показали, що у ворога не збільшується кількість ракет, якими вони завдають удари зокрема по інфраструктурних об'єктах нашої країни.

Про це 24 каналу розповів керівник "Центру військово-правових досліджень" Олександр Мусієнко. Він назвав три фактори, за якими можна зробити припущення щодо збільшення кількості ракет, які росіяни кидають на Україну, а також інтенсивності атак.

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Він нагадав, що етап ракетного терору Росії почався 10 жовтня. Тоді ворог випустив на територію України понад 50 ракет. Під час наступних атак було витрачено 70, потім 90, потім знову 70 ракет. 5 грудня було теж випущено трохи понад 70 ракет.

Мусієнко зазначив, що виходячи з цього можна констатувати:

за цей час спроможності Росії збільшити кількість ракет, якими вони могли б завдавати удари протягом хоча б одного – двох тижнів, не зросли.

"У них немає можливості нарощувати 70, 100, 150, 200, 250 ракет", – наголосив аналітик.

Можливості завдавати ударів протягом кількох днів поспіль на тиждень – теж немає.

Кількість ракет, які видозмінюються при використанні, свідчить про те, що час від часу і все частіше вони залучають ракети саме з радянського запасу – Х-55, Х-555.

"Додалися в останній атаці ракети Х-22. Це індикатор того, що у них є проблеми з виробництвом нових ракет. А Х-101, які виробляли раніше і продовжують зараз, не є у тій кількості, яка б дозволяла їм робити масовані удари протягом кількох днів і збільшувати кількість ракет", – зазначив Мусієнко.

Невідомо точно, скільки ракет залишилось у ворога

"Достеменно сказати, скільки ще точно є на складах ракет Х-55 чи Х-555, дуже важко в реальних цифрах. Ми можемо припускати, виходячи зі статистичного і математичного аналізу, що збільшити інтенсивність вогню та обстрілів Росія не зможе протягом зимового періоду", – вважає він.

На його думку, масовані атаки можуть відбуватися приблизно з періодичністю один раз на тиждень або два тижні з максимальною кількістю ракет 90 – 100.

Тенденції до зростання немає, а от зменшення неодмінно буде,

– наголосив експерт.

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