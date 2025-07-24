Росія не зможе регулярно запускати по тисячі "Шахедів", однак є "але", – військовий експерт

Росіяни збільшують виробництво дронів, якими атакують Україну. Були застороги, що окупанти можуть запускати по території нашої держави й 1000 "Шахедів" за один раз. Це, на жаль, реальність, проте є нюанс.

США мають допомагати Україні боронитиме із російськими атаками, але у яких масштабах достеменно невідомо. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що окупанти стрімко масштабують виготовлення власних безпілотників.

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"Але важливо розуміти, що в реалістичних обставинах Росія не зможе регулярно запускати по тисячі "Шахедів" у день, однак є "але". Росіяни можуть накопичити дрони й в якийсь момент запустити 2000, але все гальмує вартість виробництва", – сказав він.

Наскільки активно Росія виробляє дрони?

За словами Давида Шарпа, стало відомо, що до кінця 2024 року росіяни вийшли на рівень виробництва саме "Шахедів", мовиться про 9 тисяч одиниць в рік.

Припустимо, що вони збільшили темпи виробництва. Кожен із них коштує дуже дорого. Їхню вартість оцінюють приблизно у 100 тисяч доларів. Тобто 10 мільйонів доларів коштує всього лише 100 таких машин, а 100 мільйонів – 1000,

– зазначив військовий оглядач.

Він вважає, що таку велику суму росіяни не можуть дозволити собі витрачати кожного дня на обстріли України. Проте атаки не зупиняються.

Варто мати засоби протидії, зокрема доволі недорогі перехоплювачі, які можна виготовляти масово. Все тому, що росіяни й далі завдають ударів по території України, використовуючи хоч і не 1000 дронів, але все ж велику кількість.

Військовий оглядач додав, що, окрім оборони, є і метод залякування ворога, коли Україна атакує важливі російські військові цілі у відповідь на окупаційний терор.

Одна справа, коли Росія безкарно б'є по Києву, Житомиру чи Тернополю, а друга, коли на наступну ніч велика кількість дронів прилітає на важливі російські об'єкти,

– зауважив він.

Додамо, військовий експерт Ігор Романенко вважає, що можливість протидіяти активному виробництву російських дронів залежить від наявності в України далекобійної зброї, яка дозволить знищувати виробничі потужності безпілотників, зокрема в Єлабузі. Він наголошує на потребі розширення озброєння, включно з ракетами "Нептун" та "Сапсан", а також швидкому постачанні засобів ППО для руйнування ворожої логістики ще до запуску атак.