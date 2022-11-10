Чому Росія призупинила масовані атаки "шахідами" і що про це думають у Повітряних силах

Швидкість іранських дронів-камікадзе орієнтовно дорівнює швидкості автомобілів на дорозі. Тому відсоток знищення цих безпілотників доволі високий.

Поодинокі атаки не несуть великої шкоди, тому ворог може нарощувати потенціал для масованих атак. Таке припущення в ефірі телемарафону висловив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Затишшя перед бурею: у Повітряних силах не виключають накопичення окупантами дронів

Речник стверджує, що вороги можуть накопичувати запаси безпілотників, щоб згодом повторити масовані атаки. Річ у тім, що бити багатьма дронами для них вигідніше.

Окупанти бачать, що ефект від поодиноких ударів незначний. Коли вони випускають невелику кількість Shahed-136, їх значно легше збити.

Буває, що ЗСУ вдається знешкодити до 100% випущених безпілотників, коли їх небагато, каже Юрій Ігнат. Натомість масовані обстріли, які були у жовтні, завдали значної шкоди українській енергосистемі.

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ЗСУ також користуються дронами-камікадзе

У Повітряних силах розповіли, що Збройні сили України використовують безпілотники схожі до іранських. Західні партнери передали Україні дрони-камікадзе.

Речник командування Повітряних сил пояснює, що станом на сьогодні безпілотники є буденним чинником у військових конфліктах. Їхньою особливістю є те, що вони мають собою ж знищити ціль.

Найближчим часом для ЗСУ мають ще доставити новенькі безпілотники Switchblade 600. Юрій Ігнат висловив сподівання, що ці дрони дуже гарно зарекомендують себе в бойових діях в Україні.

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