У ЗМІ пояснили, чому Росія, виробляючи значну кількість крилатих ракет, запускає за раз 50 – 60

За три дні атак російські загарбники випустили значно менше крилатих ракет, ніж вони мають у своєму арсеналі. Ймовірною причиною є складність для окупантів організувати атаки з літаків стратегічної авіації та водних ракетоносіїв.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Defense Express.

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Скільки загалом ракет запустила Росія за 3 дні атак

Журналісти нагадали, що за останні 3 дні Росія здійснила три комбіновані далекобійні атаки по Україні з використанням більшості видів засобів ураження. Окупанти застосовували балістичні, високошвидкісні та крилаті ракети, а також "Шахеди" та інші типи дронів.

Використання крилатих ракет відбулось два дні поспіль, у ніч на 25 та 26 травня. Загалом за 2 дні ворог використав 64 крилатих ракет різних типів.

При цьому для їх запуску було, окрім традиційних носіїв, залучено стратегічні бомбардувальники Ту-160, що є дуже рідкісним явищем. Бо останні два випадки – 17 листопада 2024 року, а до цього – 18 травня 2023 року,

– мовиться у матеріалі.

У виданні додали, що комбіновані удари у ніч на 25 та 26 травня, є наразі єдиною подібною атакою за весь місяць. Попередній аналогічний обстріл відбувся у ніч на 24 квітня, і таким чином ворог повинен був накопичити значну кількість крилатих ракет. Але масштабної кількості ракет не було.

"Ба більше, поки за весь 2025 рік росіяни здійснили лише п'ять комбінованих далекобійних атак з використанням крилатих ракет різних типів у комбінації з іншим озброєнням: 15 січня, 25 лютого, 7 березня, 24 квітня, 25 – 26 травня. У цих атаках було використано загалом 191 крилату ракету повітряного, морського та наземного базування (без урахування інших типів)", – зазначили у виданні.

Водночас, як зазначають у ГУР МО, росіяни щомісяця виробляють близько 150 далекобійних ракет різних типів. Відомі й дані щодо планів ворога виробити крилаті ракети Х-101 повітряного базування – 633 одиниці на 2025 рік, тобто щомісячно близько 53 цих типів ракет.

До них ще варто додати певну кількість "Калібрів" та Р-500 до ОТРК "Іскандер-М", якщо рахувати лише крилаті ракети.

Тобто темпи їх використання (крилатих ракет – 24 Канал) об'єктивно не відповідають темпам їхнього виробництва за всіма оцінками. Що звісно можливо пояснити накопиченням та, у будь-якому випадку, можливим завищенням оцінок російського виробництва далекобійних ракет. Але така економія вже не відповідає тому, що російська атака 25 – 26 травня мала бути демонстрацією сили та можливостей у відповідь на удари українськими дронами,

– йдеться у статті.

Журналісти зауважили, що чомусь ворог використав значно менше ракет ніж за оцінками мав, навіть у парадигмі їх накопичення. При цьому з початку року максимальна загальна кількість крилатих ракет, які запускає Росія – 64 одиниці за два дні поспіль.

У чому може бути причина малої кількості запусків крилатих ракет

У матеріалі підкреслили, що однією з можливих причин того, що росіяни запустили незначну кількість ракет під час атаки є питання наявних носіїв та складності для ворога організувати цю атаку.

"Щодо морських "Калібрів" – то це про значний ризик для ворога вивести надводні кораблі та обмежені можливості підводних човнів, які Росія не може повноцінно ремонтувати", – зауважили журналісти.

Щодо ракет типу Х-101, то про їхню економію відомо вже давно. Так, замість 6 – 8 ракет Х-555/Х-101 окупанти запускають по 1 – 3 ракеті.

Не варто забувати й про ефект від удару по авіабазі "Енгельс" 20 березня, внаслідок якого є дуже вірогідне пошкодження інфраструктури підготовки крилатих ракет до застосування. Також ворог намагається тримати свої ракетоносії на значно віддаленіших авіабазах – "Оленья" та "Белая", що означає ще більшу витрату ресурсу носіїв.

І зрештою постає питання й наявності у відповідній кількості самих Ту-95МС, яких у Росії, на папері, має бути близько 40 – 50 одиниць. При цьому не всі з них у льотному стані. Зокрема, відомо, що з 13 або 18 відомих стройових Ту-160 (залежно від джерела) на ремонті та модернізації зараз перебуває одразу шість,

– мовиться у матеріалі.

Тобто на заводі може перебувати від третини до половини всього парку Ту-160, а ще частина літаків, ймовірно, очікує на ремонт або взагалі перебуває в обмеженому чи нельотному стані. Якщо ситуація з Ту-95МС подібна, то в реальному розпорядженні ворога може бути не 40 і навіть не 20 бомбардувальників, здатних виконувати бойові завдання.

Отже, саме обмежена кількість ракетоносіїв і складність організації масованих ударів крилатими ракетами можуть бути ключовим стримувальним чинником для Росії – навіть попри великі обсяги виробництва цих ракет.