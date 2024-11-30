Працюємо в цьому напрямку: який найефективніший спосіб захистити енергетику від ворожих атак

Росія продовжує масовано обстрілювати Україну, цілячись, зокрема, в об'єкти енергетичної інфраструктури. Наразі ворог зосереджений на масовості та різноманітності зброї, яку використовує для ударів.

Як працює модернізована зброя Росії та чи є ефективний спосіб захисту енергетики розповів 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко.

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Як Росія вдосконалила ракети

Відомо, що під час останньої масованої атаки 28 листопада Росія також використала ракети з касетними боєприпасами. Такий тип зброї не відрізняється від ракет з іншою бойовою частиною в сенсі збиття, розповів Мусієнко.

Втім, значно складнішою є ситуація, коли ворог використовує ракети з тепловими пастками. Саме такі типи ракет дезорієнтують та відволікають українську систему ППО.

Зверніть увагу! Протягом останнього року Росія періодично використовує ракети Х-101 з тепловими пастками. Вони працюють проти ракет ППО з тепловим самонаведенням – створюють для них високотемпературні хибні цілі.

Натомість касетна бойова частина завдає набагато більше шкоди, коли доходить до об'єкта, вибухає великою кількістю невеликих суббоєприпасів, які накривають значну територію. Також деякі з них можуть не вибухати одразу, що створює небезпечну ситуацію для цивільного населення і відповідних служб.

Засоби захисту

Мусієнко вважає, що одним з найкращих способів захисту енергетичної інфраструктури є так звана об'єктова ППО. Тобто системи і комплекси ППО закріплені за певними енергетичними об’єктами.

Кожен трансформатор чи розподільчу станцію закрити не зможемо, але основні об'єкти – можливо. Але варто розуміти, що нам досі не вистачає достатньої кількості систем ППО для цього,

– додав експерт.

Певні кроки в цьому напрямку вже зроблені, військові серйозно працюють над таким типом оборони.