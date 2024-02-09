Щоб не ловити їх на своїй території, – Світан сказав, як убезпечити Україну від ракет

У російському місті Іжевськ увечері 7 лютого стався потужний вибух у районі Воткінського заводу. На ньому виробляють ракети "Іскандер" та комплекси "Тополь-М".

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, як така "бавовна" впливає на масовані російські обстріли України. До слова, британські розвідник переконані, що вибух на російському ракетному заводу навряд чи був спричинений українським БпЛА.

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Як протидіяти ракетним атакам

Як зазначив військовий експерт, групи, які виконують такі завдання, вивели з ладу у такий спосіб уже декілька заводів. Можливо, вибух на Воткінському заводі був роботою спецслужб. Виконання може бути різним, наприклад, група заходить й знищує місця виробництва ракет.

Це один з механізмів як убезпечити Україну від ракет – їх треба знищувати на місцях виробництва, складування або в точках пусків, ліквідовуючи установки, щоб не ловити їх на своїй території,

– мовив Світан.

Отже, один зі способів протидії масованим атакам Росії – знищення ракет на заводах, де їх виготовляють.

Місто Іжевськ розташоване неподалік Татарстану та Башкортостану, а трішки далі на схід – Бурятія, Якутія. За словами військового експерта, це ті національні кластери, на які розпадатиметься Росія. Зазначимо, що завод, який палав 7 лютого, розташований за 1200 кілометрів від України.

"Групи, які допомагають нашим спецслужбам знищувати військові об'єкти – майбутні визвольні армії, про які ми вже неодноразово говорили й бачимо їх роботу на території Росії", – додав Світан.

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