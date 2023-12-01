Українська ППО знищує понад 100 цілей: чого чекають росіяни перед масованим ударом
Росіяни у будь-який день можуть розпочати масовані ракетні атаки по енергетичних об'єктах України. Імовірно вони чекають, коли встановиться мінусова температура, щоб залишити українців в морози без світла та тепла.
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, що окупанти не чекають морозів, вони й так щодня атакують Україну. В день на нашу територію вирушають 20 – 30 літальних апаратів, зокрема "Шахеди", та ракет Х-59 та Х-31.
До теми Атакуватимуть не лише ракетами та дронами: інтерв'ю з Подоляком про стратегію ворога взимку
Чекають на привід
Щодо масштабних атак, в які залучена велика кількість літальних апаратів, росіяни будуть проводити лише тоді, коли це їм буде потрібно для інформаційного розголосу.
В День пам'яті жертв Голодомору 25 листопада окупанти атакували Україну 75-ю "Шахедами". Їхнє завдання було не пробити українську систему ППО, тому що росіяни розуміють, що наша протиповітряна оборона знищує понад 100 цілей. Тому це була інформаційна акція,
– припустив військовий експерт.
Саме тому атаки з великою кількістю літальних апаратів росіяни будуть влаштовувати лише під якісь важливі дати чи події.
Коли чекати масованих атак на територію України від окупантів: дивіться відео
Якщо Владімір Путін оголосить, що вкотре збирається йти в президенти, то "приурочити" до цієї події він може масовану атаку по Україні. Також таким приводом можуть стати свята – Новий рік чи Різдво – 25 грудня.
"А кожного дня атаки меншою кількістю літальних апаратів будуть продовжуватись. Росіяни виробляють понад 30 безпілотників типу "Шахед" на добу та близько 100 ракет на місяць. Наразі вони будуть накопичувати їх. Однак у будь-який момент окупанти можуть організувати масовану атаку, але під інформаційний привід", – зазначив Роман Світан.
Більше про ворожі атаки України
- Ввечері 30 листопада окупанти знову спрямували на територію нашої країни "Шахеди". Тривогу оголошено у Південних областях, а поблизу Нікополя вже працює ППО.
- Раніше – у ніч проти 30 листопада – росіяни атакували нашу територію 20 дронами-камікадзе. Безпілотники вони запускали з окупованого Криму та Приморсько-Ахтарська. У Генштабі повідомили, що 14 дронів було збито Повітряними силами ЗСУ.
- Крім того, ворог випустив 8 зенітних керованих ракет С-300. А керованою ракетою Х-31 та 2 зенітними ракетами С-300 було атаковано цивільну інфраструктуру України.
- Також речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що росіяни мають великі списки цілей в Україні, по ких вони прагнуть поцілити дронами. Водночас українські військові можуть тільки здогадуватись, які саме цілі є у тому списку. Зокрема це можуть бути військові об'єкти, критична інфраструктура тощо.