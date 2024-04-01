Почастішали комбіновані атаки: у Повітряних силах пояснили мету росіян

Останні дні ворог постійно влаштовує ракетні обстріли території України. Він використовує ракети класу "Х", а також балістику разом з "Шахедами".

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш пояснив 24 Каналу, що росіяни накопичували ракети, зокрема балістичні. Такі атаки очікувались восени та взимку, адже противник не приховував своїх планів нібито влаштувати в Україні блекаут.

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ППО мають потужний прогрес

Водночас мета ворога залишається незмінною: дестабілізація ситуації в українському суспільстві, повне знищення стратегічної, критичної інфраструктури. Це він і робить.

Останні дні була низка потужних комбінованих атак з використанням абсолютно різних, подекуди нових засобів ураження. Ми бачили УМПБ-30 – модифіковану ФАБ-250, яка вразила густонаселений район Харківщини. Також були "Циркони", крилаті ракети різних типів, "Шахеди" – в дуже великій кількості,

– зазначив він.

Однак наші сили ППО останнім часом мають потужний прогрес, і зараз разом з Силами оборони збивають великий відсоток ворожих ракет та дронів.

Водночас для продовження активної боротьби, перекриття повітряного простору, збереження життів мирних українців потрібно більше зброї, яку, на жаль, ми поки що не виробляємо на території України. Йдеться, зокрема, про установки Patriоt та ракети до них.

Тому доводиться застосовувати різні засоби і форми збиття ракет, виявлення їх. Ворог саме цими ракетами намагається виявити наші радіолокаційні станції, радари, оскільки він використовує під час атак (зокрема 30 березня) літаки Ту-95 з аеродрому "Енгельс" для пуску ракет Х-101 та Х-555,

– наголосив Євлаш.

Також була зафіксована вздовж кордону з Україною активність російських розвідувальних літаків, штурмовиків, винищувачів Су-34, Су-35. Вони "слідкують", звідки відбуваються пуски, де є інтенсивне випромінювання, яке фіксує саме ці ракети. Зрозуміло, що противник намагатиметься це уразити.

Проводять роботу над помилками

Наразі, 1 квітня, спостерігається нетривале затишшя. В повітряному просторі зафіксовано лише 3 безпілотники. Також ворог продовжує активно атакувати ФАБами, балістикою типу С-300 прифронтові зони вздовж кордону.

Росіяни проводять роботу над помилками, аналізують інформацію, вивчають шляхи, звідки працює українська система ППО. Тому наше завдання завдяки тим силам і засобам, які маємо, вміло маневрувати, оперувати, застосовувати нестандартний підхід. Ми вже його демонстрували, коли влаштували нещодавно "сушкопад". Звичайно, це продумана унікальна операція. Проте вона є дуже ефективною, адже дозволяє знищити безпосередньо носій зброї – як Су-34,

– пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.

Для російських льотчиків ця ситуація є дуже важкою в психологічному плані. Вони розуміють усю небезпеку, в яку потрапляють, сідаючи за штурвал літака, що несе зброю.

"До того ж росіяни намагаються модифікувати ФАБи, щоб компенсувати дефіцит зброї і здешевити її. Проте, чим важче зброя, тим ближче літаку – її носію – доведеться підлітати до лінії зіткнення. Відповідно тим більше шансів у пілотів стати мішенню для українських сил. Тому все це дуже сильно впливає на їхній психологічний стан", – підкреслив Ілля Євлаш.

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