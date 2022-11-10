Чи варто очікувати від Росії нового масованого ракетного удару: відповідь військового експерта

У Повітряних силах ЗСУ припускають, що Росія зараз накопичує ракети, аби завдати чергового масованого удару по території України, зокрема по критичній інфраструктурі.

Росіяни хочуть максимально ускладнити українцям зиму

Виходячи з тактики дій, яку росіяни застосовують після призначення Суровікіна, такий сценарій є цілком ймовірним. Про це 24 каналу розказав військовий експерт, аналітик Андрій Харук.

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Він зауважив, що росіяни діють хвилями, тобто накопичують сили і одномоментно завдають удару десятками ракет та дронів. Це тактика, суто з військової точки зору, є значно раціональнішою, ніж постійні удари невеликою кількістю ракет. Вона змушує тримати в напрузі нашу протиповітряну оборону, яка завдяки союзникам активно посилюється останніми тижнями.

Крім того, висновок про продовження масованих ракетних атак можна зробити й зі слів російських "експертів", які наполягають на тому, що потрібно й далі бити по об'єктах критичної інфраструктури, насамперед тих, що пов'язані з енергетикою і теплоенергетикою. Так вони хочуть максимально ускладнити українцям зиму.

Спрогнозувати дії складнувато, але йдучи за логікою, очевидно, що вони продовжуватимуть удари по об'єктах критичної інфраструктури України,

– наголосив Андрій Харук.

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