Чи варто очікувати від Росії нового масованого ракетного удару: відповідь військового експерта
У Повітряних силах ЗСУ припускають, що Росія зараз накопичує ракети, аби завдати чергового масованого удару по території України, зокрема по критичній інфраструктурі.
Росіяни хочуть максимально ускладнити українцям зиму
Виходячи з тактики дій, яку росіяни застосовують після призначення Суровікіна, такий сценарій є цілком ймовірним. Про це 24 каналу розказав військовий експерт, аналітик Андрій Харук.
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Він зауважив, що росіяни діють хвилями, тобто накопичують сили і одномоментно завдають удару десятками ракет та дронів. Це тактика, суто з військової точки зору, є значно раціональнішою, ніж постійні удари невеликою кількістю ракет. Вона змушує тримати в напрузі нашу протиповітряну оборону, яка завдяки союзникам активно посилюється останніми тижнями.
Крім того, висновок про продовження масованих ракетних атак можна зробити й зі слів російських "експертів", які наполягають на тому, що потрібно й далі бити по об'єктах критичної інфраструктури, насамперед тих, що пов'язані з енергетикою і теплоенергетикою. Так вони хочуть максимально ускладнити українцям зиму.
Спрогнозувати дії складнувато, але йдучи за логікою, очевидно, що вони продовжуватимуть удари по об'єктах критичної інфраструктури України,
– наголосив Андрій Харук.
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Україна отримала потужні системи ППО NASAMS і Aspide
- США та Іспанія передали Україні сучасні системи протиповітряної оборони NASAMS та Aspide. Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, вони вже найближчим часом почнуть захищати українське небо.
- ЗРК Aspide розраховані здебільшого на "стаціонарну" роботу для захисту стратегічних об'єктів. Україна ж, ймовірно, використовуватиме їх для прикриття енергетичних об'єктів.
- Тим часом система NASAMS може забезпечити оборону невеликого міста, а два таких комплекси, з великою ймовірністю, зможуть захистити Київ.