Наступні два тижні можуть бути напруженими: чи можливі масовані ракетні атаки на свята

Росія накопичила ракети та напередодні свят може зосередити свої зусилля не тільки на фронті, але й влаштувати масовані атаки по цивільному населенню України. Також ворог не відмовився від намірів вивести з ладу українську енергетичну інфраструктуру.

Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу про те, що росіяни прив'язуються до певних дат, коли планують обстріли в Україні. Тому виключати можливість ракетних ударів нашої території найближчим часом не можна.

До теми Про шизофренію Путіна, мету посилення ракетних та хакерських атак: інтерв'ю з Подоляком

Яка мета росіян

У 2023 році Україна вперше офіційно святкує Різдво разом зі всім цивілізованим світом – 25 грудня. А в Росії воно відбудеться 7 січня 2024 року, за старим "розкладом", і в них 25 грудня буде звичайним робочим днем.

Українцям потрібно готуватися до того, що ворог може вдатися до масованих ударів ракетами та "Шахедами". Тому наступні два тижні можуть бути напруженими,

– припустив військовий експерт.

Водночас аналізуючи останні напади росіян, він зазначив, що вони або дійсно накопичують ракети для масованого обстрілу, або мають проблеми з носіями цих ракет. Хоча, значно збільшити кількість ракет окупанти на сьогодні не можуть.

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що росіяни імовірно чекають посилення морозів , щоб завдати ударів саме по енергетичних об'єктах України. Хоча наразі ракети типу "Калібр" морського базування не спостерігаються на бойовому чергуванні в Чорному морі. Проте, за її словами, це може бути "затишшям перед обстрілами енергоструктури".

На свята росіяни можуть влаштувати масовані атаки, щоб вчинити тиск на цивільне населення. Про це свідчать останні їхні удари по Києву, коли ворог цілився саме по цивільній інфраструктурі, яка забезпечує життєдіяльність міста.

Можливо мета ворога – створити техногенну катастрофу в столиці,

– наголосив Жданов.

Крім того, за його словами, на фронті у росіян немає жодних переваг, хоча й там триває шалена інтенсивність бойових дій. Водночас українські сили з великим труднощами, але доволі успішно обороняють нашу територію.

Що відомо про ворожі обстріли України