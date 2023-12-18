Наступні два тижні можуть бути напруженими: чи можливі масовані ракетні атаки на свята
Росія накопичила ракети та напередодні свят може зосередити свої зусилля не тільки на фронті, але й влаштувати масовані атаки по цивільному населенню України. Також ворог не відмовився від намірів вивести з ладу українську енергетичну інфраструктуру.
Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу про те, що росіяни прив'язуються до певних дат, коли планують обстріли в Україні. Тому виключати можливість ракетних ударів нашої території найближчим часом не можна.
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Яка мета росіян
У 2023 році Україна вперше офіційно святкує Різдво разом зі всім цивілізованим світом – 25 грудня. А в Росії воно відбудеться 7 січня 2024 року, за старим "розкладом", і в них 25 грудня буде звичайним робочим днем.
Українцям потрібно готуватися до того, що ворог може вдатися до масованих ударів ракетами та "Шахедами". Тому наступні два тижні можуть бути напруженими,
– припустив військовий експерт.
Водночас аналізуючи останні напади росіян, він зазначив, що вони або дійсно накопичують ракети для масованого обстрілу, або мають проблеми з носіями цих ракет. Хоча, значно збільшити кількість ракет окупанти на сьогодні не можуть.
На свята росіяни можуть влаштувати масовані атаки, щоб вчинити тиск на цивільне населення. Про це свідчать останні їхні удари по Києву, коли ворог цілився саме по цивільній інфраструктурі, яка забезпечує життєдіяльність міста.
Можливо мета ворога – створити техногенну катастрофу в столиці,
– наголосив Жданов.
Крім того, за його словами, на фронті у росіян немає жодних переваг, хоча й там триває шалена інтенсивність бойових дій. Водночас українські сили з великим труднощами, але доволі успішно обороняють нашу територію.
Що відомо про ворожі обстріли України
- Росіяни 14 грудня атакували нашу країну аеробалістичними ракетами повітряного базування Х-47М2 "Кинджал", які запускали з літаків МіГ-31К. Зокрема одна з ракет рухалась у напрямку у Київщини. Завдяки роботі Повітряних сил цю ракету було ліквідовано.
- Також 14 грудня "Кинджалами" була атакована Хмельниччина. Росіяни спрямували ракети на аеродром у Старокостянтинові. Окупанти не вперше намагаються поцілити по цьому об'єкту, адже на аеродромі базується 7-ма бригада тактичної авіації. Вона єдина має на озброєнні бомбардувальники Су-24М.
- Раніше у ГУР повідомляли, скільки ще "Кинджалів" залишилось у Росії. Представник української розвідки Андрій Юсов наголосив, що цього озброєння окупанти мають у невеликій кількості – понад 40 одиниць.