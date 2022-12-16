"Можуть собі дозволити": росіяни атакували поле на Житомирщині

Україну 16 грудня атакували 76 російських ракет, 60 з яких успішно збила ППО. У Житомирській області одна з ракет впала просто серед поля.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Він підтвердив, що 16 грудня на Житомирщину цілили двома ракетами.

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За словами Бунечка, першу ракету над областю успішно збили, а друга влучила, ймовірно, не туди, куди планувала.

Приліт в чисте поле

Руйнування друга ракета спричинила не значні, а найголовніше – обійшлося без людських жертв.

Можливо, ворог так і хотів – поцілити в чисте поле. Певно вони мають надлишок ракет, можуть собі дозволити просто кидати їх в чисте поле,

– іронічно прокоментував очільник ОВА.

Крім того, додав Бунечко, ППО спрацювало так, що наслідків він уламків в області не було.

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Куди поцілили окупанти 16 грудня