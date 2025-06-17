Пошкоджені будинки, є поранена: вночі росіяни атакували Чернігів та область
- Російська армія атакувала Варвинську громаду та житловий мікрорайон Чернігова, було пошкоджено будинки, автомобілі та господарчі споруди.
- В Чернігівській ОВА повідомили, що внаслідок атаки легких поранень зазнала 38-річна жінка, медики надали їй необхідну допомогу.
Вночі 17 червня російська окупаційна армія атакувала Варвинську громаду на Чернігівщині та один з житлових мікрорайонів обласного центру.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Чернігівської області та начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
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Які наслідки атаки на Чернігівщині
Росіяни здійснили удар по Варвинській громаді Прилуцького району на Чернігівщині. За даними правоохоронців, внаслідок ворожої атаки є руйнування та пошкодження житлових будинків, автомобілів.
Попередньо відомо про одну постраждалу.
Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус уточнив, що йдеться про 38-річну жінку. Вона зазнала легких поранень, а медики надали їй необхідну допомогу.
Також ворог завдав удару по одному з житлових мікрорайонів Чернігова – там пошкоджено будинки та господарчі споруди. Повідомлень про постраждалих у місті наразі не надходило.
Правоохоронці додали, що на місцях ударів працюють поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби.
В поліції показали наслідки атаки на Чернігівщині / Фото: Національна поліція
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Нагадаємо, в ніч проти 17 червня російські загарбники здійснили черговий масований обстріл України. Противник використав для удару 472 дрони й ракети.