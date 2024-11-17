"Рух має свою болючу ціну": в УЗ розповіли, ким були залізничники, яких вбила Росія у Нікополі

В ніч на 17 листопада Росія завдала комбінованого удару по Україні. Внаслідок ворожої атаки у Нікополі, що на Дніпропетровщині, загинуло двоє залізничників, які готували до відправки локомотиви.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського. Окрім 2 загиблих, у компанії повідомляли й про 3 поранених працівників.

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Загибель залізничників у Нікополі

Олександр Перцовський у своєму пості після російської атаки зауважив, Укрзалізниця розрулить всі затримки руху. Однак глава компанії додав, що мусить повідомити й найприкріше, а саме болючі незворотні втрати. Вранці на Придніпровській дорозі ціллю російського обстрілу стали залізничники, які готували до відправки локомотиви.

Двоє колег загинуло на місці – слюсар, який оглядав електровози, та екіпірувальниця, яка споряджала їх у рейс. Троє залізничників зазнали поранень – машиністи та нарядниця,

– вказав Перцовський.

На місці працює команда Укрзалізниці, щоб максимально оперативно допомогти пораненим та близьким загиблих.



"Рух без зупинки має свою болючу ціну". – написав Перцовський.