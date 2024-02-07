Масована атака: у Повітряних силах сказали, в які об'єкти цілиться ворог

Росіяни вдосвіта 7 лютого здійснили чергову масовану атаку по Україні. Країна-терорист цинічно б'є по мирних містах, вбиваючи українців та знищуючи цивільну інфраструктуру.

В етері 24 Каналу речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, чи змінилися зараз цілі російських атак. Зазначимо, що сили та засоби ППО збили 29 ракет та 15 ударних БпЛА.

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Які цілі росіян

У звітах військових адміністрація часто з'являється інформація, що ворог атакує об'єкти паливно-енергетичного сектору. Звісно, не так, як це було торік, коли росіяни обстрілювали нашу критичну інфраструктуру й хотіли загнати Україну в повний блекаут.

Зараз теж є випадки подібних атак, зокрема, й по Кременчуцькому НПЗ 28 січня. Також були атаковані енергетичні об'єкти на Дніпропетровщині. Крім того, під прицілом росіян підприємства оборонно-промислового комплексу та інші стратегічні об'єкти держави.

Цілі різні,

– зауважив Ігнат.

Як бачимо, цілями росіян можуть бути приватні володіння та будинки. Власне, під час минулої терористичної атаки окупантів від ракети С-300 загинула дитина, яка тільки народилась на світ. Так само під час обстрілу зранку 7 лютого ракета Х-22 прилетіла в населений пункт на Миколаївщині й призвела до серйозних руйнувань.

Масований обстріл України 7 лютого: що відомо

7 лютого країна-агресор атакувала 6 областей України дронами та ракетами різних типів. Чи не найбільше ракет росіяни запустили на Київ. Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що сили ППО знищили близько 20 ракет. Внаслідок ворожої атаки у столиці загинули 4 людини та ще 40 зазнали поранень.

У Миколаєві під час обстрілу загинула одна людина та 12 мешканців постраждали. Також пошкоджені 20 приватних будинків. Росіяни атакували й Харківську область. Є постраждалі.

Російська ракета влучила у промисловий об'єкт у Дрогобичі на Львівщині. До того ж силам ППО вдалося збити одну з ракет у Стрийському район. Обійшлося без пошкоджень та жертв.