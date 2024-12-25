Комбінований удар по українській енергетиці: хронологія 1036 дня війни
Уночі ворог запустив по Україні "Шахеди". Під ранок окупанти вдарили по нашій країні ракетами.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 25 грудня, повідомляє 24 Канал.
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Сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки в Житомирському районі було пошкоджено дерев’яну занедбану будівлю, а також зайнявся сарай. Завдяки професійним діям бійців ДСНС пожежу було ліквідовано за 30 хвилин. Травмованих та загиблих немає. На Вінниччині внаслідок нічної атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури. Перша заступниця Начальника ОВА Наталя Заболотна повідомила, що станом на ранок, завдяки злагодженій роботі енергетиків, всі споживачі заживлені. Росія втратила ще 1600 окупантів. Також противник "позбувся" 4 танків, 8 бойових броньованих машин і 10 артилерійських систем. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 266 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 17 авіаударів, зокрема скинув 34 КАБ. Крім цього, здійснив 4385 обстрілів, з них 140 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько півтори тисячі дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Зелене Поле, Темирівка, Покровськ, Жовте, Костянтинопіль, Троїцьке, Горіхове, Удачне, Щербаки та Новоолександрівка. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА, склад з боєприпасами, п’ять районів зосередження особового складу, засіб РЕБ та дві артилерійські системи противника. На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував поблизу Вовчанська та Високої Яруги. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Дружелюбівки, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Торського та в напрямку Григорівки. На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу Білогорівки. На Краматорському напрямку окупанти атакували 14 разів у районах Часового Яру та Предтечиного. На Торецькому напрямку агресор здійснив 16 спроб просунутися вперед на позиції українських підрозділів біля Торецька, Дружби та Дачного. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променю, Лисівки, Нового Труда, Даченського, Шевченка, Вовкового та Нововасилівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 36 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Петропавлівки, Шевченка та в районі Курахового. На Времівському напрямку противник здійснив 34 штурми наших позицій в районах Успенівки, Янтарного, Костянтинопольського, Костянтинополя, Розливу, Роздольного, Нового Комара, Новосілки, Великої Новосілки та Сторожевого. Чотири безрезультатні спроби витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій здійснили загарбники на Придніпровському напрямку. Триває операція в Курській області, де за минулу добу відбулося 37 бойових зіткнень українських захисників з загарбниками. Із 06:00 — 06:29 ворог наносив масовані удари по Харкову. Зафіксували влучання у Салтівському, Київському та Немишлянському районах. Наразі відомо про шість постраждалих. Виникли кілька пожеж у нежитлових будівлях, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожих атак. Крім того, близько 08:19 ворог вдарив по місту "Шахедом". Приліт стався по приватному сектору Основʼянського району. Пожежа у одноповерховому будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Росія завдала удару по теплоелектростанціям ДТЕК, внаслідок чого серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання. Цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії. Близько 05:40 по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Окупанти били з літаків Ту-95, а також випускали ракети з акваторії Чорного моря. По Харкову ворог завдав кілька ударів балістикою. Вибухи лунали у Дніпрі, Кременчуку, Кривому Розі, Івано-Франківську, Бурштині. Російські війська просунулися на Курщині, на Торецькому та Покровському напрямках, а також поблизу Курахового та Великої Новосілки. Геолокаційні кадри свідчать, що це сталося по вулиці Центральній у західній Щербинівці, на схід від Торецька. Просування ворога відбулося на схід від Шевченка (на північний захід від Курахового) та в полях на північний захід від Дальнього (на південь від Курахового). Російські війська просунулися поблизу Великої Новосілки. Геолокаційні кадри показують, як вони підіймають прапор у Сторожевому (на південь від Великої Новосілки) і проводять механізований штурм у центрі. Це вказує на те, що росіяни захопили це селище та Макарівку.
Втрати ворога станом на 25 грудня
Яка ситуація на фронті
Наслідки удару по Харкову
Ворог націлився на енергетичні об'єкти України
Росія масовано атакувала Україну ракетами
Російські війська просунулися на 5 напрямках, – ISW
Сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки в Житомирському районі було пошкоджено дерев’яну занедбану будівлю, а також зайнявся сарай.
Завдяки професійним діям бійців ДСНС пожежу було ліквідовано за 30 хвилин. Травмованих та загиблих немає.
На Вінниччині внаслідок нічної атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури. Перша заступниця Начальника ОВА Наталя Заболотна повідомила, що станом на ранок, завдяки злагодженій роботі енергетиків, всі споживачі заживлені.
Росія втратила ще 1600 окупантів. Також противник "позбувся" 4 танків, 8 бойових броньованих машин і 10 артилерійських систем.
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 266 бойових зіткнень.
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 17 авіаударів, зокрема скинув 34 КАБ. Крім цього, здійснив 4385 обстрілів, з них 140 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько півтори тисячі дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Зелене Поле, Темирівка, Покровськ, Жовте, Костянтинопіль, Троїцьке, Горіхове, Удачне, Щербаки та Новоолександрівка.
За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА, склад з боєприпасами, п’ять районів зосередження особового складу, засіб РЕБ та дві артилерійські системи противника.
На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував поблизу Вовчанська та Високої Яруги.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Дружелюбівки, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Торського та в напрямку Григорівки.
На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу Білогорівки.
На Краматорському напрямку окупанти атакували 14 разів у районах Часового Яру та Предтечиного.
На Торецькому напрямку агресор здійснив 16 спроб просунутися вперед на позиції українських підрозділів біля Торецька, Дружби та Дачного.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променю, Лисівки, Нового Труда, Даченського, Шевченка, Вовкового та Нововасилівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 36 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Петропавлівки, Шевченка та в районі Курахового.
На Времівському напрямку противник здійснив 34 штурми наших позицій в районах Успенівки, Янтарного, Костянтинопольського, Костянтинополя, Розливу, Роздольного, Нового Комара, Новосілки, Великої Новосілки та Сторожевого.
Чотири безрезультатні спроби витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій здійснили загарбники на Придніпровському напрямку.
Триває операція в Курській області, де за минулу добу відбулося 37 бойових зіткнень українських захисників з загарбниками.
Із 06:00 — 06:29 ворог наносив масовані удари по Харкову.
Зафіксували влучання у Салтівському, Київському та Немишлянському районах. Наразі відомо про шість постраждалих.
Виникли кілька пожеж у нежитлових будівлях, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожих атак.
Крім того, близько 08:19 ворог вдарив по місту "Шахедом". Приліт стався по приватному сектору Основʼянського району. Пожежа у одноповерховому будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Росія завдала удару по теплоелектростанціям ДТЕК, внаслідок чого серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.
Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.
Цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії.
Близько 05:40 по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Окупанти били з літаків Ту-95, а також випускали ракети з акваторії Чорного моря. По Харкову ворог завдав кілька ударів балістикою.
Вибухи лунали у Дніпрі, Кременчуку, Кривому Розі, Івано-Франківську, Бурштині.
Російські війська просунулися на Курщині, на Торецькому та Покровському напрямках, а також поблизу Курахового та Великої Новосілки.
Геолокаційні кадри свідчать, що це сталося по вулиці Центральній у західній Щербинівці, на схід від Торецька.
Просування ворога відбулося на схід від Шевченка (на північний захід від Курахового) та в полях на північний захід від Дальнього (на південь від Курахового).
Російські війська просунулися поблизу Великої Новосілки. Геолокаційні кадри показують, як вони підіймають прапор у Сторожевому (на південь від Великої Новосілки) і проводять механізований штурм у центрі. Це вказує на те, що росіяни захопили це селище та Макарівку.