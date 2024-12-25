Комбінований удар по українській енергетиці: хронологія 1036 дня війни

Уночі ворог запустив по Україні "Шахеди". Під ранок окупанти вдарили по нашій країні ракетами.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 25 грудня, повідомляє 24 Канал.

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