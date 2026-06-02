Діяла дуже цинічно: в чому була особливість масованої атаки та скільки ракет у Росії лишилось

У ніч із 1 на 2 червня Росія здійснила черговий масований обстріл України, зокрема столиці та столичного регіону. Новим терористичним діям окупантів передувала величезна кількість погроз і заяв із боку Кремля.

Загалом росіяни випустили по Україні понад 70 ракет і понад 600 БпЛА. Військові експерти спеціально для 24 Каналу розібрали масовану атаку по Україні в різних аспектах, зокрема, назвавши цілі Путіна та наслідки для нього.

У чому особливості нової масованої атаки по Україні?

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, що цілі атаки Путін і його оточення декларували раніше. Вони знайшли привід в ударі по гуртожитку коледжу, де все ж перебували військові. Путін же зробив ставку на те, що там були неповнолітні, й вони постраждали від наших ударів.

Це був просто привід. Йому потрібні такі цинічні провокації. Крім того, Росія публічно погрожувала Україні такими ударами впродовж 4 днів, але потім їх не проводила. Це був психологічний ефект, аби тримати людей у напрузі, а потім розслабити їх відсутністю атак і нанести на п'ятий день масований удар. Вони накопичували цю зброю певний час, бо була використана велика кількість різнопланових ракет,

– зазначив генерал армії.

Він продовжив, що особливістю атаки було ще й те, що вже після завершення першої загрози по Києву прилетіли потім ще 2 "Циркони". Ворог діє дуже цинічно. Він виявляє українську ППО, змінює траєкторію польоту "Шахедів", які пішли спочатку на Полтавщину, Черкащину, а потім повернули на Київ. Комбінування таких атак спрямоване на те, щоб обійти ППО та завдати максимального ураження з багатьма жертвами.

Скільки ракет у Росії лишилось після масованого удару?

За словами екскерівника Служби зовнішньої розвідки України, росіяни перевели економіку на воєнний лад. Зараз вони змістили акцент на швидке та масштабоване виготовлення БпЛА, щоб мати переваги над повітряними засобами України. Вони насичують свої засоби ураження китайськими деталями. Утім разом із тим активно працює тіньова модель контрабанди, коли в ракетах і дронах були деталі з країн Заходу.

"Росія вистрілює по Україні ракети, які вироблені у 2025 – 2026 роках. Тому, крім ударів по російських засобах ураження, пускових установках, зокрема, в Криму, звідки цього разу летіли "Циркони" на Київ, треба працювати з партнерами, щоб у Росії не було високоточних плат, чіпів, систем наведення. Без цих деталей удари росіян не зможуть бути такими потужними, й це робота для українських спецслужб", – наголосив Маломуж.

Як він зазначив, вони мають відстежувати канали передачі цих засобів Росії. Як правило, це треті країні чи фірми, які зареєстровані в інших країнах, але по факту є російськими. Фактично в наявності в Росії залишається приблизно 1200 балістичних ракет, які вони здатні запустити ще 10 разів будь-коли без виготовлення нових, до 60 "Цирконів", до 40 "Кинджалів", до 5 "Орешників", тобто, можливості ще є.

Що Путін намагається використати, як привід для обстрілів?

Під час масованого обстрілу України Росія поцілила в представництво виробника китайських автомобілей. Політтехнолог Тарас Загородній висловив думку, що Китай на це не зверне увагу. Росія приводом для обстрілу використала удар по Старобільську. Вона завжди намагається показати, що це на неї хтось напав, а вона змушена захищатись.

Це давня російська історія. Вона намагається показати світу, що це Україна – терорист, і вона від нас захищається. Такі наративи в них були просіли, але тепер вони намагаються розкрутити Старобільськ, хоча вже десятки разів показали, які там були "хлопчики" та "дівчатка", котрі насправді були військовими, яких учили на операторів БпЛА,

– підкреслив політтехнолог.

Він додав, що росіяни намагаються розкрутити історію, ніби в Старобільську загинули діти. Для цього навіть, зокрема, в Італії оформили стенд, до якого приносять іграшки. Вони розуміють, що діти – це тригерна тема, й коли є один конкретний випадок, його легше запакувати, легше продати. Вони будуть продовжувати гойдати цю історію.

