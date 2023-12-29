Один із будинків можуть знести: якою була атака на Одесу
Росія здійснила масовану атаку по українських містах. В Одесі ввечері 28 грудня "Шахед" прилетів у багатоповерхівку. Зранку 29 грудня були ракетні обстріли. Є влучання у ЖК "Люксембург" на вулиці Середній. Там було знищено декілька квартир.
За цей час в Одесі є троє загиблих, одного загиблого знайшли у триповерховому старому будинку. Про це 24 Каналу розповів депутат Одеської міської ради Петро Обухов.
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"Триповерховий старий будинок. Ще розбирають завали, там можуть бути ще люди. Працюють пожежники. Взагалі є питання, чи вистоїть цей будинок, тому що там пошкоджені колони. Чи не потрібно буде його зносити, чи впаде він – ми чекаємо відповіді спеціалістів", – зауважив він.
Крім того, було влучання біля ліцею, просто в пустир, але в школі вибиті вікна. Є влучання прямо у бюветний комплекс, у свердловину бювету.
Укриття в освітніх закладах Одеси
Петро Обухов наголосив, що абсолютно усі освітні заклади Одеси дотримуються правил безпеки та спускаються в укриття. Працювати можуть лише ті школи, де облаштовані сховища.
У нас працюють тільки ті навчальні заклади, які мають сховища. Ця робота продовжується. Я знаю, що в січні також відкриється ще кілька шкіл, в яких закінчать будувати сховища. Тому школа – це безпечне місце,
– підкреслив депутат.
Росія обстріляла Одесу: головне
- Повітряна тривога в Одесі та області пролунала о 22:41, 28 грудня. Вибухи пролунали близько 22:30, а відбій тривоги – о 01:51, 29 грудня. Росія вдарила по Одесі дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок атаки на місто було пошкоджено багатоповерховий будинок.
- 29 грудня о 06:33 в області знову пролунав сигнал повітряної тривоги. Після нічної атаки дронами зранку росіяни завдали по Одесі ракетний удар.
- Ворог поцілив у житлові будинки мирних жителів. Внаслідок атаки троє одеситів загинули. Об 11 годині рятувальники дістали тіло третього загиблого.