Це була крилата ракета, яка зайшла у будинок на рівні 4 поверху, – Клименко про нічну атаку

Очільник МВС пояснив, що багатоповерхівку в одному з районів Києва зруйнувала крилата ракета. Вона зайшла в будинок на рівні 4 поверху.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар голови МВС України Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.

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Що Клименко розповів про атаку Росії

Голова Міністерства внутрішніх справ згадав про зруйновану багатоповерхівку в Києві унаслідок ворожої масованої атаки 17 червня. Він зазначив, що це зробила крилата ракета.

Ця ракета зайшла в будинок приблизно на рівні 4 поверху. Вибух був такої сили, що склалася вся конструкція під'їзду,

– розповів він.

Клименко підкреслив, що внаслідок обстрілу Києва постраждали щонайменше 50 будинків, удари були по 27 локаціях. За його словами, росіяни спеціально залякують українське населення вночі.

Унаслідок російського обстрілу українських міст багато постраждалих, а також є загиблі. Відомо, що загалом ворог використав понад 440 дронів та 32 ракети.