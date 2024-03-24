Вночі Росія обстрілювала Україну: в мережі показали карту руху ворожих ракет
Джерело:Monitorwar
Росія ввечері 23 березня та вночі 24 березня здійснила комбіновану масовану атаку по Україні крилатими ракетами та "Шахедами". Моніторингові канали за інформацією від Повітряних сил та OSINT-джерелами створили мапу руху ворожих повітряних цілей.
Аналітики зазначили, що продемонстровані маршрути російських ракет і БпЛА є приблизними й можуть бути навмисне зображені з похибкою або не до кінця доведеними.
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У Повітряних силах зазначили, що вночі 24 березня було зафіксовано пуски 29 крилатих ракет Х-101/Х-555. Перед цим окупанти атакували Україну 28 дронами-камікадзе типу "Шахед", які запускали з двох напрямків – Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
Загалом силам ППО вдалося знищити 43 повітряні цілі із 57:
- 18 крилатих ракет Х-101/Х-555,
- 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
Масована атака по Україні: коротко
Перші сигнали повітряної тривоги в Україні пролунали 23 березня о 20:25. Тоді ворожі "Шахеди" рухалися з Півдня у бік Херсонської та Миколаївської області. Далі ворожі дрони-камікадзе рухалися курсом на північний захід, а також відбулися пуски зі Сходу.
- Про можливу підготовку росіян до завдання ракетних ударів повідомили о 1:44. Тоді моніторингові телеграм-канали писали, що зафіксовано активність 14 ворожих бортів Ту-95МС.
Уже о 3:27 Повітряні сили зафіксували пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Перші ракети зайшли на територію України о 4:14 і рухалися курсом на Захід. Під час ракетної атаки вибухи пролунали у Київській та Львівській областях. Відбій загрози по всій території України оголосили о 6:07.
Близько 4 ранку вибухи почули у Львівській області. Майже одразу після атаки дронами російські війська спрямували на Львівщину крилаті ракети. Вони здебільшого заходили з боку Тернопільщини та Волині. Вектор руху ракет був на Львів та Стрий. Близько 5:20 повторні вибухи пролунали у Львівській області. Після цього на Львівщину летіли ще кілька груп ворожих ракет. У області пролунало ще кілька вибухів.
Близько 5 ранку у Києві також пролунали вибухи. Неодноразово протягом ночі лунали вибухи і в Хмельницькій області. Регіон теж ворог тероризував "Шахедами". Ймовірно, по "мопедах" відпрацювала ППО.