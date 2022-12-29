Масований удар по Україні: якими ракетами та звідки Росія атакувала Україну
29 грудня 2022, 19:16Читать новость на русском
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Російські окупанти 29 грудня здійснили чергову масовану ракетну атаку. Крім того, запускали іранські дрони-камікадзе.
Протиповітряна оборона знищила 11 Shahed-131/136 ще вночі на східному напрямку. Натомість зранку почалась нова ракетна атака.
До теми Масована ракетна атака 29 грудня: що відбувалося у містах
Які ракети запускали росіяни
Загалом окупанти випустили 69 ракет. Сили і засоби Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищили 54 з них.
- Близько 7:00 загарбники атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Їх запускали зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря.
- Запускали крилаті ракети "Калібр" із кораблів у Чорному морі.
- Також було 6 пусків крилатих ракет Х-22 та Х-32 із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, 2 пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П.
- Крім того, окупанти застосували зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах інфраструктури прифронтових міст.
Влучання та постраждалі під час атаки
- Внаслідок падіння уламків ракети в Києві постраждали четверо людей, серед них – 14-річна дівчинка. Усіх госпіталізували.
- У Харківській області ворог бив по об'єктах критичної інфраструктури. Повідомляли, що загинув 50-річний чоловік, ще двоє отримали поранення.
- Одна з ворожих ракет також прилетіла у будинок на Івано-Франківщині. На щастя, ракета не вибухнула. Також на Прикарпатті було влучання в енергетичний об'єкт.
- "Прильоти" були також на Львівщині та Одещині.