Масований удар по Україні: якими ракетами та звідки Росія атакувала Україну

Російські окупанти 29 грудня здійснили чергову масовану ракетну атаку. Крім того, запускали іранські дрони-камікадзе.

Протиповітряна оборона знищила 11 Shahed-131/136 ще вночі на східному напрямку. Натомість зранку почалась нова ракетна атака.

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Які ракети запускали росіяни

Загалом окупанти випустили 69 ракет. Сили і засоби Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищили 54 з них.

Близько 7:00 загарбники атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Їх запускали зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря.

Запускали крилаті ракети "Калібр" із кораблів у Чорному морі.

Також було 6 пусків крилатих ракет Х-22 та Х-32 із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, 2 пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П.

Крім того, окупанти застосували зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах інфраструктури прифронтових міст.

Влучання та постраждалі під час атаки