ГУР повідомляє про дезертирство поранених загарбників: як командування розправляється з ними

Через масове дезертирство серед російських військових, які отримали поранення на фронті, окупаційне керівництво не дає відпусток. Загарбники не можуть впоратися з потоком санітарних втрат серед свого особового складу.

Так, через переповнені лікарні легким пораненим окупаційної армії відмовляють у лікуванні.

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Як лікують військових армії окупантів

У ГУР зазначили, що позбавлення базових медичних потреб цивільного населення у поневолених регіонах України та переведення лікувальних закладів під військові потреби окупаційної армії Москви результату не дало.

Через це, за даними розвідки, російське командування вирішило відмовляти у лікуванні легким пораненим.

Окупанти, які отримали поранення середнього ступеню, отримують медичну допомогу "сяк-так". А тих військових, у яких важкі поранення, відправляють в Росію через брак обладнання та кваліфікованих спеціалістів.

У ГУР зазначили, що доїжджають до пункту прибуття не всі.

Скасували відпустки для поранених загарбників

У розвідці розповіли про ще одну гостру проблему для армії противника. Йдеться про передбачені після поранень реабілітаційні відпустки для окупантів.

Так, факти неповернення з "реабілітації" зумовили рішення скасувати такі відпустки взагалі. Це – ще один метод, яким російське окупаційне командування намагається припинити масове дезертирство.

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