Використали вже все можливе, – Братчук про удари по українській інфраструктурі

Росія посилила масові атаки по території України, зокрема продовжує обстрілювати українські об’єкти критичної інфраструктури. Такі дії окупантів загрожують не лише Україні, але й сусіднім державам.

Про це розповів 24 Каналу Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь", зазначивши, що у ворога достатньо ракет різного типу, аби здійснювати повторні обстріли. Основним завданням Росії є знищити Україну, як державу.

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Нові ракети Росії

Як зазначив Братчук, російських терористів нічого не зупинить, окрім сили. Атаки, які вони здійснюють, можуть призвести до жахливих наслідків.

Силу має продемонструвати не лише наша держава, але всі країни, які є в Європі. Вони також будуть потерпати від можливих екологічних небезпек, як це було з Каховською ГЕС,

– зауважив речник Української добровольчої армії "Південь".

Світ має відреагувати максимально сильно, щоб "поставити Росію на місце". Братчук вважає, що санкції проти Росії не зовсім ефективні.

Компоненти у ворожих ракетах частково із Європи. Якби цих компонентів не було, то і ракет Росія кожен день би не виробляла. А потім цими ракетами 2024 року виробництва обстрілює Україну,

– підкреслив Сергій Братчук.

Яка мета Росії

Намагання Росії руйнувати об’єкти критичної інфраструктури в Україні зумовлено вже не планом завоювати території, а знищити саму державність України. На думку Братчука, це легко простежити за терористичними діями ворога.

Кінцева мета російської війни проти України – знищити нашу державу. Якщо ми говоримо про намагання Росії руйнувати наші об’єкти енергетичної інфраструктури, то прекрасно розуміємо, що ворог проти нас використав вже все можливе, крім ядерної зброї,

– сказав Братчук.

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