По всій Україні відбуваються масові обшуки в медзакладах

Нацполіція проводить 70 обшуків у медзакладах по всій Україні. Правоохоронці розслідують схеми розкрадання бюджетних коштів, які мали йти на лікування українців у рамках програм медичних гарантій.

Йдеться про фіктивні медпослуги та маніпуляції з даними в електронній системі охорони здоров'я. Попередньо, сума збитків може сягати сотень мільйонів гривень. Про це заявили у Нацполіції.

Дивіться також Без черг і реєстратур: як держава спростила життя пацієнтам лікарень

Що відомо про масові обшуки у медзакладах?

Слідчі Нацполіції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань разом із місцевими підрозділами, прокуратурами та за підтримки МОЗ і Нацслужби здоров'я проводять перевірки, щоб зафіксувати протиправну діяльність і встановити всіх причетних.

Розслідування ведеться за статтями Кримінального кодексу про:

привласнення та розтрату майна;

зловживання владою;

службове підроблення;

втручання в роботу електронних систем;

службову недбалість;

відмивання грошей.

Покарання за цими статтями може сягати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Обшуки у медзакладах України / Фото поліція

Інші випадки масових обшуків по Україні