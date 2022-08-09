Масові вибухи в Криму: в окупантів паніка, туристи масово тікають з півострова

В окупованому Криму, біля аеродрому росіян, 9 серпня пролунали потужні вибухи. Окупанти – в паніці.

Вибухи пролунали біля Новофедорівки. Там вже з'явились затори із машин, адже туристи масово тікають з місця подій, передає 24 канал.

До теми Біля авіабази росіян у Криму пролунали потужні вибухи

Паніка в Криму

Так, на дорогах – колони з автівок. Довкола видно хмари чорного диму. Крім того, очевидці публікують нові кадри вибуху. Людей на пляжі людей просять ховатися в укриття.

Перелякані туристи на фоні говорять, що "треба звалювати".

У Криму – паніка після вибухів: дивіться відео

Схоже, туристичний сезон в окупованому Криму таки не вдався. Після вибухів пляжі взагалі спорожніли. З боку Євпаторії прямують колони машин екстрених служб.

Туристи тікають з Криму / відео містить нецензурну лексику:

Що відомо про вибухи у Криму

Вибухи біля Новофедорівки пролунали близько 15:50. Місцеві повідомляли спочатку про 6 – 7 гучних звуків, а потім про 15. Журналісти писали про 2 постраждалих.

Причини вибухів невідомі. Стверджували, начебто детонували боєприпаси. Так званий "голова" окупаційної адміністрації Криму аксьонов підтвердив вибухи у Сакському районі. Сказав, що їде на місце події.

Згодом з'явився офіційний коментар міноборони росії. Там запевняють, що відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Ба більше, навіть авіаційна техніка на аеродромі, за словами росіян, після 15 "хлопків" не пошкоджена.

Попри попередні повідомлення журналістів про постраждалих, у міноборони кажуть, що внаслідок вибуху травмованих немає. Щоправда, в так званому "мнс" Криму дані інші – троє людей таки постраждали.

На місці події спалахнула пожежа, працюють рятувальники.

До слова, біля Новофедорівки розташований військовий аеродром, звідки злітають винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України. У телеграм-каналах пишуть, що на аеродромі базувався 43-й винищувальний авіаційний полк пкс росії. Ймовірно, там були літаки Су-30 СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.

Дивіться більше – у Криму потужні вибухи на військовому аеродромі: відео