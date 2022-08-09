Масові вибухи в Криму: в окупантів паніка, туристи масово тікають з півострова
9 серпня 2022 , 16:26Читать новость на русском
В окупованому Криму, біля аеродрому росіян, 9 серпня пролунали потужні вибухи. Окупанти – в паніці.
Вибухи пролунали біля Новофедорівки. Там вже з'явились затори із машин, адже туристи масово тікають з місця подій, передає 24 канал.
До теми Біля авіабази росіян у Криму пролунали потужні вибухи
Паніка в Криму
Так, на дорогах – колони з автівок. Довкола видно хмари чорного диму. Крім того, очевидці публікують нові кадри вибуху. Людей на пляжі людей просять ховатися в укриття.
Перелякані туристи на фоні говорять, що "треба звалювати".
У Криму – паніка після вибухів: дивіться відео
Схоже, туристичний сезон в окупованому Криму таки не вдався. Після вибухів пляжі взагалі спорожніли. З боку Євпаторії прямують колони машин екстрених служб.
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Що відомо про вибухи у Криму
- Вибухи біля Новофедорівки пролунали близько 15:50. Місцеві повідомляли спочатку про 6 – 7 гучних звуків, а потім про 15. Журналісти писали про 2 постраждалих.
- Причини вибухів невідомі. Стверджували, начебто детонували боєприпаси. Так званий "голова" окупаційної адміністрації Криму аксьонов підтвердив вибухи у Сакському районі. Сказав, що їде на місце події.
- Згодом з'явився офіційний коментар міноборони росії. Там запевняють, що відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Ба більше, навіть авіаційна техніка на аеродромі, за словами росіян, після 15 "хлопків" не пошкоджена.
- Попри попередні повідомлення журналістів про постраждалих, у міноборони кажуть, що внаслідок вибуху травмованих немає. Щоправда, в так званому "мнс" Криму дані інші – троє людей таки постраждали.
- На місці події спалахнула пожежа, працюють рятувальники.
- До слова, біля Новофедорівки розташований військовий аеродром, звідки злітають винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України. У телеграм-каналах пишуть, що на аеродромі базувався 43-й винищувальний авіаційний полк пкс росії. Ймовірно, там були літаки Су-30 СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.
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