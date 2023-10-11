Перші години після нападу: супутникові знімки масштабної атаки ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю та завдали по ній ракетних ударів. Понад 5000 тисяч ракет терористи запустили лише у перші 20 хвилин нападу.

У перші години війни ХАМАС масовано обстрілював центр і південь Ізраїлю. Європейське космічне агентство поділилося супутниковими знімками, які були зроблені приблизно через п'ять годин після початку нападу бойовиків.

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Величезні зони пожежі

На одному зі знімків зображено територію на кордоні Сектора Гази та Ізраїлю. Там вранці 7 жовтня сталися сотні пожеж. Дим підіймався над поселеннями, а також над місцем, де відбувався музичний фестиваль Supernova – там загинуло щонайменше 260 людей.

Тоді горіли значні частини кібуцу Нахаль-Оз, який розташований приблизно за один кілометр від кордону і є одним із найближчих населених пунктів до Сектора Гази.

Кілька пожеж також видно на місці фестивалю та на західній стороні кібуцу Беері, де загинуло понад 100 людей.

Масштаби атаки бойовиків на Ізраїль у перший день війни / Фото Адам Паркер

Війна Ізраїлю та ХАМАС: що відомо