У центрі Києва 22 червня сталася масштабна ДТП. На вулиці Хрещатик зіштовхнулися одразу чотири автомобілі.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Про це повідомили на сторінці спільноти "Киев Оперативный" у фейсбуці.

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Деталі аварії

ДТП сталася 22 червня біля торгово-розважального центру на вулиці Хрещатик, що у Києві.Очевидці розповідають, що на місце подій вже приїхали правоохоронці. Поліція почала оформлення аварії.

Рух транспорту від Майдану незалежності перекритий. Причини аварії наразі встановлюються.

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Вулиця Хрещатик, де сталася ДТП: карта