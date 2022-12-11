Пожежа у казармах із "мобіками" в Криму: відповідальність взяв рух "Атеш"
Джерело:Атеш
Вранці 10 грудня в селищі Рядянське, що у Криму, сталась масштабна пожежа в казармах з мобілізованими. За попередньою інформацією, там могли перебувати до 200 російських "мобіків".
Згодом військове об'єднання українців та кримських татар "Атеш" взяло на себе відповідальність за інцидент. Ба більше, за даними пропагандистських ЗМІ, внаслідок пожежі загинули щойнайменше 2 осіб.
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Над ідеєю працювали довго
У своєму офіційному зверненні "Атеш" повідомив, що база мобілізованої армії Росії в селищі Радянське в українському Криму – горить.
Наші агенти спрацювали як по нотах. Ми довго працювали над цим проєктом і звичайно у нас все вийшло,
– йдеться у пості.
Активісти зазначають, що продовжуватимуть розвалювати армію Росії зсередини.
Росіяни у вогні: що відомо
- Пожежа у ТЦ була наймасштабнішою та найефектнішою у п'ятницю, 9 грудня. Однак вона не була єдиною.
- Так, під Москвою відбулося займання на станції метро "Владикіно". У російських ЗМІ з посиланням на очевидців писали, що її буквально накрило густим димом через те, що поруч загорівся дах адмінбудівлі.
- Була й ще одна масштабна пожежа на площі 1 500 квадратних метрів на складі електрообладнання в іншому куточку ворожої столиці. Причини пожежі поки встановлюються, однак у СтратКом ЗСУ припускають, що це міг бути результат роботи рейкових партизанів.
- У Москві загорілась двоповерхова старовинна садиба Лопухіних кінця XVII століття. Садиба розміщена у Малому Знам'янському провулку в Москві, поряд із Пушкінським музеєм. Під час гасіння постраждав пожежник.