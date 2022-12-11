Пожежа у казармах із "мобіками" в Криму: відповідальність взяв рух "Атеш"

Вранці 10 грудня в селищі Рядянське, що у Криму, сталась масштабна пожежа в казармах з мобілізованими. За попередньою інформацією, там могли перебувати до 200 російських "мобіків".

Згодом військове об'єднання українців та кримських татар "Атеш" взяло на себе відповідальність за інцидент. Ба більше, за даними пропагандистських ЗМІ, внаслідок пожежі загинули щойнайменше 2 осіб.

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Над ідеєю працювали довго

У своєму офіційному зверненні "Атеш" повідомив, що база мобілізованої армії Росії в селищі Радянське в українському Криму – горить.

Наші агенти спрацювали як по нотах. Ми довго працювали над цим проєктом і звичайно у нас все вийшло,

– йдеться у пості.

Активісти зазначають, що продовжуватимуть розвалювати армію Росії зсередини.

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