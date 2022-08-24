Масштабна тривога в Україні: є прильоти на Хмельниччині, повідомляли про вибухи на Житомирщині
Джерело:"Суспільне"
На Хмельниччині та Житомирщині 24 серпня чули звуки вибухів. Фактично по всій Україні вкотре оголосили повітряну тривогу.
Повідомлення про вибухи у Хмельницькій області з'явились о 17:24, у Житомирській – о 17:15. Згодом у Житомирській ОВА наголосили – інформація щодо ймовірних вибухів на території Ємільчинської громади не підтвердилась.
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Очільник Овруцької громади Житомирщини Іван Коруд розповів, що жителі чули звуки вильотів двох ракет з території білорусі, пише "Суспільне". Проте у самій громаді було тихо.
На Хмельниччині – "прильоти"
У телеграм-каналах припускали що це може бути робота ППО. Хоча місцеві жителі зазначали, що на Хмельниччині начебто здіймається хмара диму. Згодом глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій таки підтвердив, що в області є "прильоти". Пообіцяв надати деталі згодом.
Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин теж підтвердив "прильоти" у Хмельницькій області. Однак запевнив, що на території Хмельницької громади "прильотів" не зафіксовано.
Нагадаємо, в жодному разі не можна публікувати фото чи відео вибухів. Це тільки допоможе ворогу скорегувати вогонь.
Зверніть увагу! 24 серпня росіяни вітають Україну з Днем Незалежності обстрілами. Вже вкотре оголошують "хвилю" масштабних тривог – сирени лунають у кожній області.
Влада наполегливо рекомендує не ігнорувати небезпеку та залишатись в укриттях.
Обстріли 24 серпня
- Вночі загарбники обстріляли Запоріжжя. Ворожі снаряди влучили у 6 будинків. На щастя, інформації про постраждалих не було.
- Вдень окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Ракета прилетіла в житловий будинок Синельниківського району. Під завалами опинились двоє дітей. Вони вижили.
- Крім того, "прильоти" були і на Полтавщині – по інфраструктурі. Загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає.
- У Черкаській області в небі сили ППО збили ворожу ракету.
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