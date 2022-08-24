Масштабна тривога в Україні: є прильоти на Хмельниччині, повідомляли про вибухи на Житомирщині

На Хмельниччині та Житомирщині 24 серпня чули звуки вибухів. Фактично по всій Україні вкотре оголосили повітряну тривогу.

Повідомлення про вибухи у Хмельницькій області з'явились о 17:24, у Житомирській – о 17:15. Згодом у Житомирській ОВА наголосили – інформація щодо ймовірних вибухів на території Ємільчинської громади не підтвердилась.

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Очільник Овруцької громади Житомирщини Іван Коруд розповів, що жителі чули звуки вильотів двох ракет з території білорусі, пише "Суспільне". Проте у самій громаді було тихо.

На Хмельниччині – "прильоти"

У телеграм-каналах припускали що це може бути робота ППО. Хоча місцеві жителі зазначали, що на Хмельниччині начебто здіймається хмара диму. Згодом глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій таки підтвердив, що в області є "прильоти". Пообіцяв надати деталі згодом.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин теж підтвердив "прильоти" у Хмельницькій області. Однак запевнив, що на території Хмельницької громади "прильотів" не зафіксовано.

Нагадаємо, в жодному разі не можна публікувати фото чи відео вибухів. Це тільки допоможе ворогу скорегувати вогонь.

Зверніть увагу! 24 серпня росіяни вітають Україну з Днем Незалежності обстрілами. Вже вкотре оголошують "хвилю" масштабних тривог – сирени лунають у кожній області.

Влада наполегливо рекомендує не ігнорувати небезпеку та залишатись в укриттях.

Обстріли 24 серпня

Вночі загарбники обстріляли Запоріжжя. Ворожі снаряди влучили у 6 будинків. На щастя, інформації про постраждалих не було.

Вдень окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Ракета прилетіла в житловий будинок Синельниківського району. Під завалами опинились двоє дітей. Вони вижили.

Крім того, "прильоти" були і на Полтавщині – по інфраструктурі. Загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає.

У Черкаській області в небі сили ППО збили ворожу ракету.

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