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      Масштабна ДТП у Дніпрі: на жвавому перехресті зіткнулися близько 10 автомобілів

      251 Читать новость на русском
      У Дніпрі трапилась масштабна ДТП
      У Дніпрі трапилась масштабна ДТП / dp.informator.ua

      У Дніпрі на перехресті вулиць Космічної та Запорізького шосе зіткнулися відразу 10 автомобілів. В результаті інциденту постраждали 3 людей.

      Про це повідомляє "Інформатор".

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      Відомо, що ДТП трапилося 19 листопада близько 20:00. Так, за попередньою інформацією поліції, водій BMW їхав по Запорізькому шосе в бік центру міста на великій швидкості і влетів в автомобіль Subaru, який повертав на вулицю Космічну.

      В результаті зіткнення автомобіль Subaru перекинувся 4 рази, зачепивши 8 автомобілів. Більшість автівок-учасників ДТП отримали серйозні пошкодження.

      ДТП аварія на Космічній Дніпро
      ДТП у Дніпрі

      ДТП Дніпро аварія на Космічній
      ДТП у Дніпрі

      В аварії постраждали 3 людини. Так, у водія Subaru – відкрита черепно-мозкова травма та перелом ноги, у водія BMW – перелом обидвох ніг та шиї, він був без свідомості, коли його забрала швидка.

      Також постраждав водій автомобіля  Fiat Doblo.

      На місці автопригоди працюють медики та поліція. Через ДТП в напрямку центру Дніпра виникли чималі затори.

      ДТП Дніпро Космічна аварія на Космічній
      ДТП на перехресті у Дніпрі

      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Дніпра
      Джерело: 24 Канал
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