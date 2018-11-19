Масштабна ДТП у Дніпрі: на жвавому перехресті зіткнулися близько 10 автомобілів

У Дніпрі на перехресті вулиць Космічної та Запорізького шосе зіткнулися відразу 10 автомобілів. В результаті інциденту постраждали 3 людей.

Про це повідомляє "Інформатор".

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Відомо, що ДТП трапилося 19 листопада близько 20:00. Так, за попередньою інформацією поліції, водій BMW їхав по Запорізькому шосе в бік центру міста на великій швидкості і влетів в автомобіль Subaru, який повертав на вулицю Космічну.

В результаті зіткнення автомобіль Subaru перекинувся 4 рази, зачепивши 8 автомобілів. Більшість автівок-учасників ДТП отримали серйозні пошкодження.



ДТП у Дніпрі



ДТП у Дніпрі

В аварії постраждали 3 людини. Так, у водія Subaru – відкрита черепно-мозкова травма та перелом ноги, у водія BMW – перелом обидвох ніг та шиї, він був без свідомості, коли його забрала швидка.

Також постраждав водій автомобіля Fiat Doblo.

На місці автопригоди працюють медики та поліція. Через ДТП в напрямку центру Дніпра виникли чималі затори.



ДТП на перехресті у Дніпрі