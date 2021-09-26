Масштабні дощі спровокували зсув у Китаї: є загиблі та зниклі безвісти

На південному заході Китаю зафіксували звус грунту. В результаті надзвичайної події щонайменше 10 людей зникли.

Зсув стався на будівельному майданчику в місті Яань на території повіту Тяньцюань, його спровокували масштабні дощі. Наразі місцева влада розпочала рятувальну операцію.

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Рятувальники знайшли 4 людей

Водночас дороги, які ведуть до місця інциденту, перекрили. За інформацією видання, рятувальникам вдалося розшукати лише 4 людей. Троє з них виявилися живими:

одна людина не постраждала;

дві – отримали легкі травми та перебувають у стабільному емоційному стані, їм надали повну медичну допомогу.

Одну людину рятувальники знайшли без ознак життя, згодом загибель підтвердили. Наразі місцеві рятувальники роблять все можливе для пошуку та порятунку зниклих людей.

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