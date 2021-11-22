Масштабні повені в Індії: загинули щонайменше 30 людей

В Індії у штаті Андхра Прадеш тривалі зливи спричинили масштабні повені. Дощі не припинялися впродовж тижня, тому тисячі людей залишилися без дому.

Стихія вже забрала життя щонайменше 30 людей. Також через повені кілька населених пунктів залишилися відрізаними від шляхів сполучення.

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Така ситуація ускладнює забезпечення сіл продовольством. Водночас вона перешкоджає проведенню пошукових та рятувальних операцій.

Авіація індійської армії та флоту доставляє питну воду та продовольство у села, з якими перервалося транспортне сполучення. Військові також долучилися до пошуково-рятувальних операцій.

Південний штат Індії Тамілнаду у листопаді накрили проливні дощі . У Ченнаї, який є одним із найбільш постраждалих регіонів, чиновники евакуювали сотні людей.

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