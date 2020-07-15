В американському авіаконцерні Boeing поставки комерційних літаків впали на 78%. Все через пандемію коронавірусу, яка вплинула на діяльність компанії та її клієнтів.

Такий серйозний обвал компанія зафіксувала у другому кварталі 2020 року в річному вираженні. Про це повідомляє Інтрефакс-Україна з посиланням на компанію.

До слова Наслідки карантину: за пів року авіакомпанії не дорахувалися майже мільйона пасажирів

Наскільки скоротились поставки

У квітні-червні Boeing поставив 20 комерційних літаків проти 90 за аналогічний період 2019 року.

за аналогічний період 2019 року. Поставки моделі Boeing 737 скоротилися до 4 одиниць з 24 , Boeing 787 – до 7 одиниць з 42.

, Boeing 787 – З початку 2020 року компанія поставила 70 комерційних літаків проти 239 за аналогічний період 2019 року.

Поставки у сегменті оборони, космосу і безпеки

В цих сегментах Boeing за аналогічний період поставив 44 машини, зокрема, 27 нових і реконструйованих вертольотів AH-64 Apache.

У другому кварталі 2020 року поставки компанії в сегменті оборони були трохи нижче- Boeing поставив 37 машин, включаючи 17 одиниць AH-64 Apache.