Масштабний збій: користувачі не можуть зайти у додаток "Приват 24"
У мережі користувачі "Приват 24" повідомляють про збій у роботі додатка. Він довго вантажиться та зовсім не відкривається.
Наразі про причини масштабного збою у роботі застосунку – невідомі. Попри це, технічні спеціалісти вже працюють над розв'язанням цієї проблеми, інформує 24 Канал.
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Що трапилося з додатком ПриватБанку
У соціальних мережах 31 травня близько 19 години користувачі почали писати про проблеми із входом до застосунку "Приват 24". За їхніми словами додаток просто висне та не впускає людей для роботи з ним.
Додаток "Приват 24" не працює в багатьох українців / Скриншот 24 Каналу
Крім цього, користувачі пишуть, що залогінитися у "Приват 24" просто неможливо, а саме завантаження додатка "триває цілу вічність".
Користувачі скаржаться у коментарях про проблеми з роботою "Приват 24" / Скриншот 24 Каналу
Згодом представники ПриватБанку запевнили журналістів, що ця проблема наразі вже вирішується і пообіцяли, що за кілька годин додаток почне працювати у звичайному режимі.
Додаток "Приват 24" згодом запрацював
Станом на 31 травня 19:40 додаток "Приват 24" – працює. Тепер користувачі можуть увійти до застосунку та спокійно працювати з ним. Що саме сталося в роботі додатка та як саме вдалося розв'язати всі проблеми з входом – наразі у ПриватБанку не коментують.
Раніше у ПриватБанку також фіксували збої у роботі
- Наприкінці квітня клієнти "ПриватБанку" скаржилися на масштабні збої у роботі. Вони мали проблеми зі зняттям готівки в банкоматах, а також не могли оплатити в терміналах та переказати гроші.
- Згодом представники банку підтвердили збої та сказали, що розв'язують цю проблему. Попередньо технічної проблеми з боку банку не було, натомість не працювали саме платіжні системи.
- Крім цього, у ПриватБанку повідомляли й про планові роботи у застосунку "Приват 24". Таким чином користувачі не могли скористатися послугами інтернет-банкінгу.