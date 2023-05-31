Масштабний збій: користувачі не можуть зайти у додаток "Приват 24"

У мережі користувачі "Приват 24" повідомляють про збій у роботі додатка. Він довго вантажиться та зовсім не відкривається.

Наразі про причини масштабного збою у роботі застосунку – невідомі. Попри це, технічні спеціалісти вже працюють над розв'язанням цієї проблеми, інформує 24 Канал.

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Що трапилося з додатком ПриватБанку

У соціальних мережах 31 травня близько 19 години користувачі почали писати про проблеми із входом до застосунку "Приват 24". За їхніми словами додаток просто висне та не впускає людей для роботи з ним.



Додаток "Приват 24" не працює в багатьох українців / Скриншот 24 Каналу

Крім цього, користувачі пишуть, що залогінитися у "Приват 24" просто неможливо, а саме завантаження додатка "триває цілу вічність".



Користувачі скаржаться у коментарях про проблеми з роботою "Приват 24" / Скриншот 24 Каналу

Згодом представники ПриватБанку запевнили журналістів, що ця проблема наразі вже вирішується і пообіцяли, що за кілька годин додаток почне працювати у звичайному режимі.

Додаток "Приват 24" згодом запрацював

Станом на 31 травня 19:40 додаток "Приват 24" – працює. Тепер користувачі можуть увійти до застосунку та спокійно працювати з ним. Що саме сталося в роботі додатка та як саме вдалося розв'язати всі проблеми з входом – наразі у ПриватБанку не коментують.

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