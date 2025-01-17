Президент Ірану Пезешкіан прибув у Москву на зустріч із Путіним
- Президент Ірану Масуд Пезешкіан прибув до Москви для зустрічі з Владіміром Путіним, його зустрічав міністр енергетики Росії Сєргєй Цивільов.
- Під час візиту планується підписання Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Іраном, який замінить угоду 2001 року.
У п'ятницю, 17 січня, президент Ірану Масуд Пезешкіан прилетів до Росії. У Москві він зустрінеться з кремлівським диктатором Владіміром Путіним.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Зазначається, що в аеропорту Пезешкіана зустрів міністр енергетики Росії Сєргєй Цивільов.
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Масуд Пезешкіан зустрінеться з Путіним
Президент Ірану Масуд Пезешкіан прибув до Росії – літак сів у московському аеропорту "Внуково-2", де його зустріли з почесною вартою та оркестром.
За словами журналістів, під час візиту у політика запланована зустріч із Путіним.
Раніше пропагандистські російські ЗМІ також повідомляли, що Путін та Пезешкіан підпишуть Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між країнами, аналогічний до того, який Росія раніше уклала з Північною Кореєю. Цей документ замінить чинну угоду між Росією та Іраном про основи взаємин, підписану у Москві ще в 2001 році.
Журналісти CNN зазначили, що Росія та Іран збираються підписати угоду всього за три дні до того, як обраний президент США Дональд Трамп повернеться в Білий дім.
Рішення знову приверне увагу до партнерства, яке формує ситуацію на полі бою в Україні. Це партнерство кидає виклик міжнародному порядку, очолюваному США, навіть попри обіцянки нової адміністрації США посилити взаємодію з Росією,
– йдеться в матеріалі CNN.
Журналісти нагадали, що в липні 2022 року, через п'ять місяців після повномасштабного вторгнення в Україну, Владімір Путін відвідав Тегеран. "Завдяки" угоді, підписаній після цього візиту, Росія зараз випускає по Україні тисячі ударних безпілотників "Shahed" іранської розробки.