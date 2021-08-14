У Білорусі суд визнав "екстремістськими" всі матеріали TUT.BY

У Білорусі суд визнав матеріали порталу TUT.BY та його соцмереж, а також видання Zerkalo.io, "екстремістськими". Будь-яке поширення інформації з цих сайтів будуть вважати порушенням.

Відповідне рішення ухвалив Суд Центрального району Мінська. Відповідне подання щодо ЗМІ висунуло Міністерство внутрішніх справ.

Тим часом Росія розцінить напад на Білорусь, як на себе, – Лукашенко лякає "Третьою світовою"

TUT.BY і Zerkalo.io у списку "екстремістських"

Відтак обидва видання повинні бути внесеними в Республіканський список екстремістських матеріалів. Суд також визнав екстремістськими логотипи Tut.by та Zerkalo.

Тим, хто захоче поширити інформаційні матеріали з TUT.BY і Zerkalo.io чи їхніх соцмереж, загрожуватиме адміністративна відповідальність. Саме ці сайти активно висвітлювали перебіг протестів у Білорусі і свавілля режиму Лукашенка.

Редакція видань із цим рішенням абсолютно не погоджується: "Ми впевнені, що ми не порушуємо законодавство і претензії МВС є безпідставними. Журналісти Zerkalo.io зберігають принципи журналістики та білоруські закони".

Наступ на білоруські ЗМІ: що відомо

Після початку масштабних протестів у Білорусі, авторитарна влада Лукашенка почала систематичний тиск на ЗМІ і опозиційних журналістів. Одна із найпотужніших хвиль почалася у липні – серпні 2021 року.

8 липня силовики вдерлися до редакцій білоруських ЗМІ, які писали про протести та порушення прав людини у державі.

Обшуки провели у газети "Наша ніва", а його головного редактора Ягора Марциновича повезли на допит. Згодом їхній сайт перестав працювати.

До того ж обшукали редакції "Інтер-прес" і "Брестської газети", вдома у журналіста і редактора журналу. Orsha.eu.

У міністерстві інформації Білорусі тим часом заявили, що заблокували сайт "Нашої Ніви" на підставі повідомлення генеральної прокуратури.