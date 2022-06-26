Матиму за честь, – Джонсон відреагував на чутки про наміри запросити Зеленського до Британії

Борис Джонсон відреагував на чутки про підготовку візиту президента України до Лондона. Він підкреслив, що це матиме за честь прийняти Володимира Зеленського з візитом у своїй країні.

Прем'єр Британії зробив цю заяву 26 червня. Напередодні ЗМІ повідомили, що Джонсон хоче навіть організувати зустріч нашого глави держави з королевою Єлизаветою II.

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Коли Джонсон готовий прийняти Зеленського

Британський лідер сказав, що готовий організувати візит Володимира Зеленського будь-якої миті. Однак зауважив, що це станеться, коли президент "відчує можливість виїхати зі своєї зруйнованою війною країни".

Якщо він коли-небудь стане вільним виїхати з Україну, і для нього буде сенс залишити Україну, тоді, очевидно, Велика Британія матиме велику честь прийняти його,

– сказав прем'єр.

Також Борис Джонсон вкотре позитивно висловився щодо Володимира Зеленського. "Я вважаю, що Володимир Зеленський зробив абсолютно дивовижну роботу, щоб очолити свою країну та очолити світову думку в жахливий час", – підсумував він у розмові з журналістами.

Що було відомо раніше про ймовірний візит

Видання The Sunday Times повідомило, що міністри Британії розглядають можливість запропонувати Зеленському державний візит. За даними ЗМІ, відвідини українського президента нібито мають збігтися з участю Консервативної партії в конференції Бірмінгемі, яка запланована на жовтень.

У штаб-квартирі британської Консервативної партії це одразу прокоментували. Там нічого не сказали про підготовку до приїзду очільника України. Проте зазначили, що їм "подобається ця ідея".

Джонсон не перестане підтримувати Україну

Навіть перед початком повномасштабного вторгнення Росії, наша країна отримувала багато підтримки від уряду та народу Великої Британії. А після 24 лютого ця держава стала одним із лідерів у кількості наданої нам допомоги.

Чи не найбільшу роль у цьому зіграв теперішній очільник британського парламенту. Він чітко окреслив свою позицію та закликав партнерів не йти на жодні поступки у взаємодії з Росією. А 25 червня Джонсон заявив, що піде у відставку, якщо доведеться припинити підтримку України.