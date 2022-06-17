Maxar опублікувала фото, як російські судна возять вкрадене українське зерно до Сирії

17 червня 2022 , 09:27
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Джерело:

Reuters

Американська компанія Maxar показала фото, на яких судна під російським прапором перевозили викрадене в Україні зерно і доставляли його в Сирію.

Росія вивезла у Сирію награбоване зерно 

На зображеннях Maxar показані два балкери (судна для перевезення вантажів насипом ) під російським прапором, пришвартовані в окупованому Росією Севастополі у травні і завантажені зерном.

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Через кілька днів супутники Maxar зробили знімки тих же кораблів, вже пришвартованих у Сирії, з відкритими люками та напівпричепами, готовими вивезти зерно.

Maxar опублікувала фотодокази викрадення українського зерна / Фото Maxar

На іншому знімку, яке було зроблено у червні, також видно інше судно, яке завантажується зерном у Севастополі.

У червні росіяни вивезли зерно з Севастополя / Фото Maxar

Як росіяни крадуть українське зерно: коротко про головне

  • Російські загарбники масово вивозять продовольство із тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.
  • Ще 8 червня з'явились докази, що 11 вагонів з українським зерном з мелітопольського елеватора поїхали в напрямку Криму. Тоді ж публікували фото колон вантажівок із краденим зерном поблизу Керчі та Джанкоя.

Важливо! За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, за час повномасштабної війни росіяни вивезли з окупованих територій України 500 тисяч тонн пшениці.

Майже 100 тисяч тонн держава-агресорка продала Сирії. Міжнародні ціни на пшеницю перевищують 400 доларів за тонну – тобто цією поставкою Росія вкрала в України понад 40 мільйонів доларів.

  • Однією з країн, якій Росія намагалася продати вкрадене в Україні зерно, був Єгипет. Але в Єгипті відмовилися купувати награбоване, тож судно змінило напрямок на Ліван та Сирію. Саме ці режими допомагають Путіну вчиняти злочини проти людства.
  • Зазначимо, що Туреччина постійно заявляє про спроби дипломатичного вирішення розблокування українських портів. Однак, посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що Стамбул купує у Москви крадене українське зерно.
  • Україна уже звернулась до турецької влади та Інтерполу, щоб ті розпочали розслідування та з'ясувати, хто причетний до поставок зерна транзитом через турецькі води.

Крадене зерно з України вже в сирійському порті: дивіться відео

 

Автор: Анастасія Лукашевська