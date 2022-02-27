Путіну збрехали: чому Росія приречена на поразку у війні проти України

Поразка в Росії у війні проти України, яка стає дедалі більш помітною, обумовлена, на мій погляд, двома фундаментальними елементами путінської системи – брехнею та крадіжкою.

Брехня проявляється, з одного боку, у тому, що Шойгу з його настільки ж талановитими військовими просто дезінформував Путіна про простоту операції (хоча неможливість захоплення та контролю такої країни як Україна, були, на мою думку, очевидні).

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До чого готували Путіна

Інші царедворці пояснили Путіну, що народець у братській республіці тільки й мріє бути звільненим від бандерівців та нацистів – у результаті виявилося, що нездійсненне завдання "продали" як цілком вирішуване.

З іншого боку, брехня пішла не лише вгору, а й униз, коли, схоже, солдатам взагалі не пояснили, з чим їм доведеться зіткнутися і яку складність завдання вирішувати. В результаті стратегічний провал операції було визначено.

Крадіжка стала іншим елементом "успіху". Протягом багатьох років ми чули, як переозброюється російська армія і які страшні о...ліарди доларів прямують на модернізацію царського війська.

Проте варто просто порівняти фотографії колони польських автомобілів, які везуть до Києва системи ППО, з російськими БТР та вантажівками, або подивитися на внутрішнє "оздоблення" покинутої військової техніки, щоб зрозуміти, що жодні гроші безпосередньо до військ, судячи з усього, не доходили (або доходили невеликою мірою).

Звіти, природно, були чудовими, але це справи не змінює – у міру прибуття нових постачань озброєння із Заходу становище стане набагато гіршим.

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Я зараз навіть не торкаюся найвищого бойового духу українських захисників – про нього кремлівські жителі могли судити лише за власними стереотипами поведінки – але навіть не беручи його до уваги, можна говорити про те, що вторгнення було приречене.

Залишається тільки шкодувати, що ця авантюра вже обійшлася в тисячі жертв і жахатися, який оборот справа може прийняти найближчим часом...

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