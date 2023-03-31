Що чекає на ПВК "Вагнера" найближчим часом, з огляду на значні втрати: аналіз ISW

Росія втрачає на фронті тисячі вагнерівців. Особливо значна кількість загиблих та поранених в районі Бахмута, що у Донецькій області.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що вагнерівці втратили значну кількість живої сили в районі Бахмута. Це, як пишуть ISW, ще більше стримуватиме наступ Росії на Бахмут.

Дивіться також Кадиров боїться Путіна і відчуває загрозу своєму авторитарному правлінню у Чечні, – ISW

Які втрати вагнерівців у війні

Керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі 30 березня заявив, що вагнерівці воюють переважно в районі Бахмута. Мовиться про:

6 тисяч вагнерівців;

20 – 30 тисяч – зеків, який завербували для війни в Україні.

Варто зауважити, що наприкінці грудня 2022 року речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що в Україні як ПВК "Вагнер" воює 50 тисяч росіян. Зокрема:

10 тисяч контрактників;

40 тисяч засуджених, яких компанія набрала з в'язниць.

Аналітики зазначають, що цілком ймовірно, різниця між заявами Кірбі та Міллі у декілька тисяч вагнерівців – є результатом втрат.

"17 лютого Кірбі повідомив, що під час операцій в Україні ПВК "Вагнер" зазнало 30 000 втрат, 9 000 – загиблих", – пригадали в ISW.

Вже 30 березня старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ієн Стаббс повідомив, що після битв у районі Бахмута загинуло чи було поранено 30 тисяч російських військових і "вагнерівців". Саме тому ворогам терміново потрібно поповнити свій особовий склад.

Ці втрати в живій силі продовжуватимуть стримувати російські наступальні операції в районі Бахмута, а також на ширшому театрі бойових дій, і значні втрати "Вагнера", ймовірно, загрожуватимуть його здатності зберегти свою впливову роль серед російських сил, які воюють в Україні,

– підсумували аналітики ISW.

У вагнерівців значні проблеми в районі Бахмута

Буквально 30 березня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що вагнерівці мають серйозні проблеми на фронті. Зокрема, вони вже не можуть самостійно наступати у районі Бахмута. Хоч, за словами речника, саме вагнерівці Пригожина – це головна сила Росії на фронті.

Але в силу щоденних втрат під сотню, а іноді й понад дві сотні вбитими, їм не вистачає особового складу, навіть оцих колишніх в'язнів. Ми бачимо, що динаміка така, що вони змушені підсилюватися підрозділами регулярної армії окупанта,

– розповів Сергій Череватий.

За його словами, ПВК "Вагнера" тепер змушена просити в російської армії про підтримку авіації та артилерії. Тобто самі вони вже не мають достатнього забезпечення, щоб наступати.