Майбутнє Європи зараз формується в окопах під Сєверодонецьком і Бахмутом, – Подоляк
Джерело:твіттер Михайло Подоляк
Російські війська намагаються захопити Сєвєродонецьк та Бахмут. Для цього вони буквально знищують місто. Ситуація прокоментував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
За його словами, майбутнє Європи формується не в таких містах, як Брюссель чи Давос. А саме в окопах, які розташовані під Сєверодонецьком і Бахмутом.
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Крім того, він прокоментував, яка може бути тривалість війни. На його думку, усе залежить від швидкості запровадження енергетичних санкцій та обсягів постачання зброї.
Майбутнє Європи сьогодні формується не в Брюсселі чи Давосі, а в окопах під Сєверодонецьком і Бахмутом. Тривалість цієї війни залежить від швидкості запровадження енергетичних санкцій та обсягів постачання зброї. Хочете закінчення війни? Ключ до миру – у ваших столицях,
– повідомив Михайло Подоляк.
Яка ситуація на Донбасі: останні новини
- Українські військові продовжують давати гідну відсіч ворогові. Наразі окупанти активно наступають на Сєвєродонецькому напрямку. Там бойові дії не припиняються ані вдень, ані вночі. Сергій Гайдай зазначив, що російська армія вирішила просто знищити повністю.
- Збройні сили Росії вдруге зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, що в Луганській області. Вперше проросійські бойовики підірвали міст у 2014 році.
- Ворог кинув усі сили, щоб захопити Сєвєродонецьк та взяти під контроль трасу Лисичанськ – Бахмут. За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, якщо росіяни захоплять трасу, то "відріжуть" усю область від сполучення з іншими регіонами. Це завдання вони намагалися виконати і раніше.
- Зранку 24 травня російські загарбники увійшли до Світлодарську, що у Донецькій області. Наші ЗСУ були змушені відступити для перегрупування сил. Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
- У Донецькій ОВА розповіли, що ситуація на напрямку вкрай напружена. Від обстрілів окупантів та їхніх атак гинуть мирні люди. В Лимані ведуться вуличні бої.
- Збройні сили Росії, ймовірно, відмовилися оточити українських військових на Донбасі. Водночас військове керівництво окупантів готує три так звані "котли". В американському Інституті вивчення війни заявили, що Росія, схоже, відмовилася від наміру оточити Збройні Сили України на Сході.
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