Майбутнє Європи зараз формується в окопах під Сєверодонецьком і Бахмутом, – Подоляк

Російські війська намагаються захопити Сєвєродонецьк та Бахмут. Для цього вони буквально знищують місто. Ситуація прокоментував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

За його словами, майбутнє Європи формується не в таких містах, як Брюссель чи Давос. А саме в окопах, які розташовані під Сєверодонецьком і Бахмутом.

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Крім того, він прокоментував, яка може бути тривалість війни. На його думку, усе залежить від швидкості запровадження енергетичних санкцій та обсягів постачання зброї.

Майбутнє Європи сьогодні формується не в Брюсселі чи Давосі, а в окопах під Сєверодонецьком і Бахмутом. Тривалість цієї війни залежить від швидкості запровадження енергетичних санкцій та обсягів постачання зброї. Хочете закінчення війни? Ключ до миру – у ваших столицях,

– повідомив Михайло Подоляк.

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