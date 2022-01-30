На Майдані активісти подякували партнерам України за допомогу

У центрі Києва десятки людей влаштували акцію #ThanksFriends. Українці висловили свою подяку країнам, які підтримують Україну та надають зброю на тлі загрози зі сторони Росії.

Один з організаторів заходу, лідер політпартії "Демократична сокира" Юрій Гудименко розповів, що українці зібралися 30 січня на Майдані, аби подякувати союзникам за допомогу.

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Акція подяки партнерам у Києві

Ми хочемо, щоб їхня влада та громадяни розуміли, що ми вдячні за допомогу, яку вони надають, та розуміємо її важливість,

– зазначив Гудименко.

Він наголосив, що люди, які вийшли на вулиці, зробили це добровільно та з однією метою – висловити свою вдячність.

Десятки українці на Майдані Незалежності розгорнули плакат з надписом #ThanksFriends. Вони також вивісили багато прапорів країн, які допомагають Україні з озброєнням: Великої Британії, США, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Канади, Чехії та Туреччини.

Мовиться про протитанкові комплекси Javelin та ракети до них, стрілецьку зброю, протитанкові гранатомети NLAW, турецькі ударні безпілотники "Байрактар", переносний зенітно-ракетний комплекс "Стінгер" тощо.

На момент початку акції у центрі Києва перебувала щонайменше сотня людей. Більшість з них мала прапори різних іноземних держав, а також плакати з написами "дякую" різними мовами.

Організатори сподіваються, що громадяни країн-союзників побачать цю акцію і підтримуватимуть свою владу в намаганні ще більше озброїти Україну.

Акція подяки партнерам за підтримку: Фото Укрінформу

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Міжнародна допомога Україні / Інфографіка 24 каналу

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