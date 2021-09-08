Має провокаційний характер, – Путін побідкався голові Євроради на Кримську платформу

8 вересня 2021 , 17:02
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Джерело:

Кремль

Володимир Путін телефоном поговорив з головою Євроради Шарлем Мішелем. Під час розмови очільник Кремля заявив, що саміт Кримської платформи має "провокаційний характер".

Путін каже, що ЄС дискримінує мешканців Криму

Під час розмови з дипломатом Путін відзначився низкою цинічних заяв. Зокрема, він сказав, що Євросоюз нібито продовжує проводити дискримінаційну політику щодо жителів Криму.

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Відзначено провокаційний характер проведення саміту Кримської платформи при тому, що питання повернення Криму до складу Росії остаточно закрили ще в березні 2014 року,
– заявили в Кремлі.

Російський президент також звинуватив Україну в "ухилянні виконання взятих на себе зобов'язань" щодо Донбасу.

Що відомо про Кримську платформу

  • Перший саміт Кримської платформи відбувся у Києві 23 серпня. На нього приїхали делегати з близько 50 країн світу та міжнародних делегацій.
  • Політики висловили підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Вони засудили окупацію Криму Росією.
  • За підсумками схвалили декларацію. У ній сторони заявили, що об'єднують зусилля для встановлення безпеки у Чорноморському регіоні.
  • У кожній країні визначать відповідального посадовця для співпраці з офісом Кримської платформи у Києві.
  • Крім того, декларація передбачає введення санкцій проти Росії у разі агресії.
Автор: Софія Мінджоса