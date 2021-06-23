Має статись диво, – бізнесмен Оністрат про ймовірну відставку Авакова

В мережі з'явились чутки, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков піде у відставку. Але така інформація не відповідає дійсності.
Аваков – дуже системна, фундаментальна людина. Про це в ефірі програми "Що це було?" сказав український бізнесмен, банкір Андрій Оністрат.
До теми Міністр – на своєму місці, – Разумков про Авакова
За його словами, ніхто не був на посаді очільника МВС так довго як Аваков. Він, як відзначив Оністрат, "пережив" всіх.
Має статися якесь диво (щоб Аваков пішов у відставку – 24 канал),
– наголосив бізнесмен.
Він також зазначив: "Має бути якась така комбінація. Це має бути якась добровільна тема, мовляв, я піду, поки позаймаюсь собою".
Повний випуск програми "Що це було?": дивіться відео
Що відомо про ймовірну відставку Авакова
- У червні 2021 року знову з'явились чутки про відставку чинного міністра внутрішніх справ.
- Через деякий час Офіс Президента спростував відповідну інформацію.
- Спікер Дмитро Разумков заявив, що Аваков наразі перебуває на своєму місці.
- За словами Олександра Корнієнка, конкретних ініціатив щодо відставки міністра немає.