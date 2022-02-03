Має великий плюс, – Щербина оцінив шанси Зеленського на виборах

Володимир Зеленський ще офіційно не заявив, що готовий піти на другий президентський термін. Однак у нього є велика перевага, яка допоможе перемогти вдруге.

Про це сказав головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. За його словами, наразі немає нових кандидатів на президентське крісло, які могли б скласти Зеленському конкуренцію.

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"В чому я вбачаю великий плюс для Зеленського – це те, що не з'явилось інших нових кандидатів. Всі його опоненти залишилися тими, якими і були. Це для нього зараз перевага", – заявив головний редактор.

Щербина: Є великі шанси перемогти

За словами журналіста, старі політики складуть конкуренцію Зеленському, тому йому треба буде проводити кампанію.

Це вже буде не така кампанія, як було у 2019 році. Цього разу доведеться вкладатися, все робити так, як треба – придумувати повністю стратегію і дуже уважно все робити. Однак у нього є дуже великі шанси станом на зараз. Є шанси виграти президентські вибори. Сергій Щербина Головний редактор "РБК-Україна"

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Зеленський та другий термін: що відомо

Президент України заявив, що ще не вирішив остаточно, чи балотуватиметься на наступні вибори. Запевнив, що це вирішуватиме суспільство.

Водночас заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук казала, що вона готова просити Зеленського йти на другий термін.

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков не вірить у другий термін Володимира Зеленського.

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