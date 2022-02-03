Має великий плюс, – Щербина оцінив шанси Зеленського на виборах

3 лютого 2022 , 17:56
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Володимир Зеленський ще офіційно не заявив, що готовий піти на другий президентський термін. Однак у нього є велика перевага, яка допоможе перемогти вдруге.

Про це сказав головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. За його словами, наразі немає нових кандидатів на президентське крісло, які могли б скласти Зеленському конкуренцію.

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"В чому я вбачаю великий плюс для Зеленського – це те, що не з'явилось інших нових кандидатів. Всі його опоненти залишилися тими, якими і були. Це для нього зараз перевага", – заявив головний редактор.

Щербина: Є великі шанси перемогти

За словами журналіста, старі політики складуть конкуренцію Зеленському, тому йому треба буде проводити кампанію.

Це вже буде не така кампанія, як було у 2019 році. Цього разу доведеться вкладатися, все робити так, як треба – придумувати повністю стратегію і дуже уважно все робити. Однак у нього є дуже великі шанси станом на зараз. Є шанси виграти президентські вибори.

Сергій Щербина

Головний редактор "РБК-Україна"

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Автор: Тетяна Пасічник