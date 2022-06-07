Маємо готуватись до всіх сценаріїв, – Міненерго про наступний опалювальний сезон

Широкомасштабна війна, яку розгорнула проти нас Росія, створила нам багато проблем. Підготовка до зими – одна з них, адже ворог активно обстрілює цивільну інфраструктуру.

Настало літо, а Україні вже варто думати про наступний опалювальний сезон. Війна внесла у процес дуже багато корективів, які потребують нестандартних рішень.

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Як буде проходити підготовка до опалювального сезону

За словами першого заступника міністра енергетики Юрія Власенка, Україні варто бути готовою до усіх можливих сценаріїв. Ворог дуже підлий та підступний, також варто брати до уваги постійні обстріли цивільної інфраструктури.

Зараз Міністерство енергетики працює над тим, щоб забезпечити максимальну доступність резервів генеруючих потужностей. До уваги беруться можливі варіанти розвитку бойових дій.

Ми маємо брати до уваги підступність ворога, зусилля якого спрямовані на знищення нашої енергосистеми. Ціни на енергоресурси на світових ринках стабільно високі. Тому, крім вчасного виконання ремонтної кампанії, маємо бути готові до оперативного реагування та нестандартних підходів,

– заявив Власенко.

Минулого опалювального сезону Україні попри масштабні бойові дії вдалося уникнути віялових відключень електроенергії. Цього вдалося досягнути за допомогою гнучкого механізму балансування системи. Він дозволив підтримувати генерацію у потрібних вузлах навіть у найбільш критичні моменти.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Російські окупанти не припиняють спроб нав'язати "русскій мір" в тимчасово окупованому Херсоні. Поряд із введенням в обіг рубля вони хочуть змусити вчителів навчати дітей за російською програмою. З близько 60 директорів шкіл на співпрацю з ворогом пішли лише двоє.

Разом з тим героїчний опір херсонців російським загарбникам продовжується. Стало відомо про вибух в одному з ресторанів міста. Як повідомив депутат Сергій Хлань, у цьому закладі любили харчуватися колаборанти найвищої ланки.

У Криму розпочалися масові акції спротиву. Кількість пікетів та інших зібрань вже перевищила 60. Мешканці півострова почали протестувати проти війни, яку Росія розпочала проти України.

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